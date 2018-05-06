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Рецепт дня: феттучини с йогуртовой заправкой
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Рецепт дня: феттучини с йогуртовой заправкой 

The Challenger 6 мая 2018
Фото: The Challenger
620 calories
Феттучини с йогуртовой заправкой
Паста с соусом на основе греческого йогурта, каперсами и кедровыми орехами. Феттучини с йогуртовой заправкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 620 ккал
Ингредиенты
Макароны (феттучини) 250 г Йогурт (греческий) ⅓ стакана Каперсы ⅓ стакана Орехи (кедровые) ¼ стакана Сыр (пармезан тёртый) ¼ стакана Масло (оливковое) 2 ст. л. Базилик (свежий измельчённый) 2 ст. л. Чеснок (измельчённый) ½ ч. л.
Отварите пасту согласно инструкции на упаковке.
Смешайте йогурт с измельчённым базиликом, чесноком и оливковым маслом.
Заправьте пасту получившимся соусом. Добавьте каперсы и кедровые орешки и хорошо перемешайте.
Разложите пасту по тарелкам и посыпьте тёртым пармезаном. Приятного аппетита!
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