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Вегетарианская паста: 2 рецепта «спагетти» из овощей
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Вегетарианская паста: 2 рецепта «спагетти» из овощей 

The Challenger 9 мая 2018
Фото: The Challenger
374 calories
Паста из цукини под соусом из огурца и авокадо
Нежное блюдо из зелёных овощей понравится даже самым строгим критикам. Паста из цукини под соусом из огурца и авокадо СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 374 ккал
Ингредиенты
Цукини 2 шт. Помидоры (черри) 8 шт. Авокадо 1 шт. Огурец 1 шт. Лимон 1 шт. Чеснок 1 зубчик Руккола по вкусу Горох (побеги) по вкусу Базилик по вкусу Орехи (кедровые) по вкусу Перец (халапеньо) по вкусу Соль (морская) по вкусу
Очистите цукини от кожуры и сделайте из них лапшу с помощью овощерезки.
Разрежьте черри на половинки. Халапеньо очистите от семян и измельчите. Огурец очистите от кожуры и крупно нарежьте.
Мякоть авокадо, огурец, горох, базилик, чеснок и сок одного лимона смешайте в блендере до однородной консистенции пюре.
Разложите лапшу и помидоры черри по тарелкам, заправьте приготовленным соусом и посолите по вкусу.
Украсьте блюдо рукколой, халапеньо, лимонной цедрой и кедровыми орехами.
260 calories
Спагетти из моркови с имбирно-лимонной заправкой
Добавьте халапеньо, если любите поострее. Спагетти из моркови с имбирно-лимонной заправкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 260 ккал
Ингредиенты
Морковь 4 шт. Кешью ⅓ чашки Масло (оливковое) 2 ст. л. Кинза (измельчённая) 2 ст. л. Лайм (сок) 1 ст. л. Кокосовое молоко 2 ч. л. Имбирь (тёртый) 1 ч. л. Чеснок 1 зубчик Соль по вкусу
Очистите морковь и натрите на крупной тёрке соломкой или сделайте «спагетти» с помощью овощерезки.
Измельчите кешью и обжарьте на сухой сковороде.
Смешайте до однородной консистенции все ингредиенты для соуса: кокосовое молоко, оливковое масло, измельчённый чеснок, тёртый имбирь, сок лайма и соль.
Заправьте лапшу соусом и перемешайте.
Перед подачей посыпьте блюдо кешью и измельчённой кинзой.
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Запись «Вегетарианская паста: 2 рецепта „спагетти“ из овощей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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