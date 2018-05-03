Восемь закусок, для которых идеально подходит гриль

Приготовление на открытом огне является самым древним способом термической обработки. Но несмотря на столь давнюю историю, только сейчас повара начинают постигать для себя все грани этого искусства приготовления еды. Долгое время этот кулинарный способ применялся главным образом для приготовления мяса и рыбы, пока кому-то не пришла в голову идея разместить над пламенем и другие продукты.

К удивлению многих, это оказалось вкусно. Вместе с заново открытой первобытной технологией мастерам гриля открылась и масса новых возможностей для гриллирования. Готовка на гриле перестала ассоциироваться только с жареным мясом. Зная основы приготовления блюд на огне, на гриле можно приготовить все, что угодно, в том числе и разнообразные закуски, обладающие приятным дымным ароматом.

— Салат с баклажанами и грецкими орехами —

Ингредиенты:

2 больших баклажана, нарезать по длине ломтиками толщиной около 1 см. 1 большой перец халапеньо Растительное масло 1/4 чашки нарезанной кинзы 3 ст.л. белого винного уксуса 1 зубчик чеснока, измельчить 5 средних помидоров, нарезать небольшими кубиками 1 маленький красный лук, тонко нарезать кольцами 2 ст.л. нарезанных грецких орехов Соль Лепешки — для подачи

Способ приготовления:

Раскалить гриль. Смазать маслом баклажаны и халапеньо, приправить солью. Обжарить баклажаны на умеренном огне, по 4 минуты с каждой стороны, до появления подпалин. Переложить на тарелку, дать остыть. Обжарить халапеньо, около 4 минут, пока не появятся обугленные пятна. Снять с халапеньо кожицу, очистить от семян и мелко нарезать. Баклажаны нарезать небольшими кубиками.

В большой миске смешать кинзу, уксус и чеснок. Добавить баклажаны, помидоры, лук, посолить и перемешать. Сверху посыпать грецкими орехами. Подавать на обжаренных на гриле лепешках.

— Креветки с пикантным маслом —

Ингредиенты:

6 ст.л. сливочного масла 1/2 чашки мелко нарезанного красного лука 1 + 1/2 ч.л. измельченного красного перца 1 ч.л. креветочной пасты 1 + 1/2 ч.л. свежего сока лайма Соль Черный перец 24 большие креветки, очистить, удалить кишку 6 деревянных шампуров, замочить в воде в течение 30 минут

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле растопить 3 столовые ложки сливочного масла. Добавить лук и готовить на среднем огне до мягкости, около 3 минут. Выложить измельченный красный перец и креветочную пасту. Готовить до появления аромата около 2 минут. Влить сок лайма и оставшиеся 3 столовые ложки сливочного масла, приправить солью. До использования масло держать в теплом месте.

Раскалить гриль. Приправить креветки солью и перцем, нанизать на шампуры. Обжарить на сильном огне, перевернув один раз, около 4 минут. Креветки переложить на большое блюдо, сверху полить маслом. Украсить креветки нарезанной зеленью.

— Чиабатта с капустой кале —

Ингредиенты:

1/2 чашки греческого йогурта 6 ст.л. оливкового масла 1 ч.л. свежего лимонного сока 1 ч.л. цельнозерновой горчицы 340 гр. капусты кале 4 толстых ломтика хлеба чиабатта 1 зубчик чеснока, разрезать пополам вдоль 1/2 чашки тонко нарезанного сыра пекорино Соль, перец

Способ приготовления:

Разогреть гриль. В большой миске смешать йогурт с 6 столовыми ложками оливкового масла, лимонным соком и горчицей. Приправить солью и перцем.

В 2 захода обжарить на гриле капусту кале на умеренном огне, переворачивая, пока она слегка не обуглится, около 3 минут на партию. Переложить капусту на рабочую поверхности. Удалить стебли, листья нарезать. Добавить их в йогуртовый соус и перемешать.

Смазать одну сторону каждого ломтика хлеба оливковым маслом и обжарить на гриле, выложив хлеб смазанной стороной вниз, до золотистого цвета. Обжаренную сторону натереть чесноком. Выложить на хлеб смесь капусты с соусом, посыпать сыром и сразу же подавать.

— Рулетики со стейком —

Ингредиенты:

1/4 чашки + 1 ст.л. растительного масла 1 ст.л. азиатского рыбного соуса 1 свежий стебель лемонграсса, измельчите только белую часть 1/2 ч.л. приправы «5 специй» 1 + 1/2 ч.л. меда 4 зубчика чеснока, 1 измельчить, остальные 3 очень тонко нарезать 230 гр. фланк стейка, тонко нарезать поперек волокон на ломтики толщиной 0,6 см., их разделить поперек на две части 12 больших виноградных листьев 24 маленьких листа базилика 2 зеленых лука, измельчить 2 ст.л. нарезанного несоленые жареного арахиса Соль

Способ приготовления:

Подготовить гриль. В средней миске смешать 1 столовую ложку масла, рыбный соус, лемонграсс, приправы «5 специй», мед, измельченный чеснок и 1/2 чайной ложки соли. Выложить в маринад стейк, перевернуть несколько раз мясо, чтобы смесь полностью его покрыла.

У виноградных листьев срезать черешок. Разложить их на рабочей поверхности, в середину каждого выложить по 2 кусочка чеснока, сверху 2 кусочка стейка и 2 листа базилика.

Свернуть листья в рулетики. Нанизать их на шампуры: взять 2 шампура и продеть их через три ролла по краю, с двух сторон. Смазать рулетики маслом.

В маленькой неглубокой сковороде разогреть оставшееся 1/4 чашки масла. Снять с огня, добавить зеленый лук и 1/2 чайной ложки соли. Перелить масло в небольшой горшок.

Обжарить роллы на умеренно сильном огне, перевернув один раз, пока они слегка не обуглятся снаружи. Переложить рулеты на блюдо, полить приготовленным маслом с луком. Посыпать арахисом и подавать.

— Рулетики из прошутто и спаржи —

Ингредиенты:

450 гр. тонкой спаржи 1 ст.л. оливкового масла 1/4 чашки хлебных крошек Панько 1 зубчик чеснока, измельчить 1 ст.л. тертого сыра пармезан 1 ст.л. рубленой петрушки 1 ч.л. мелко натертой лимонной цедры 12 тонких ломтиков прошутто Соль Свежемолотый перец

Способ приготовления:

Раскалить гриль. Спаржу смазать оливковым маслом, приправить солью и перцем. Обжарить спаржу на умеренно сильном огне, переворачивая, пока не появятся подпалины. Переложить на тарелку и дать ей остыть.

В небольшой чугунной сковороде разогреть 1 столовую ложку оливкового масла. Добавить хлебные крошки, чеснок и готовить на умеренно сильном огне, помешивая, до тех пор, пока крошки не приобретут золотистый цвет, около 4 минут. Снять с огня и дать немного остыть, затем перемешать с пармезаном, петрушкой и лимонной цедрой. Приправить солью и перцем.

Разделить спаржу на 6 равных пучков. На рабочей поверхности разложить прошутто, выложить сверху по пучку спаржи и завернуть. Обжарить на умеренно сильном огне, переворачивая, пока спаржа не станет мягкой, а прошутто хрустящим. Переложить на тарелку, посыпать хлебными крошками и подавать.

— Рулетики из баклажанов с рикоттой —

Ингредиенты:

1 баклажан, нарезать по длине на ломтики толщиной 0,6 см. Оливковое масло 230 гр. свежей рикотты 2 ст.л. нарезанного шнитт-лука + 16 целых 1 сливовидный помидор, очистить от кожицы, семян и мелко нарезать Соль, свежемолотый перец

Способ приготовления:

Слегка посыпать ломтики баклажана солью и дать постоять в течение 15 минут. Промокнуть ломтики бумажным полотенцем, смазать оливковым маслом.

Разогреть гриль. Обжарить баклажаны на умеренном огне, перевернув один раз, до готовности. Переложить баклажаны на тарелку и дать остыть.

Пропустить рикотту через сито. Добавить нарезанный шнитт-лук, приправить солью и перцем. Перемешать с нарезанными помидорами.

В небольшой кастрюле довести воду до кипения. Выложить шнитт-лук и бланшировать в течение 10 секунд. Слить воду, лук обсушить. На баклажаны выложить рикотту. Разрезать баклажаны поперек пополам. Скрутить небольшие рулетики, каждый перевязать шнитт-луком.

— Кростини с помидорами —

Ингредиенты:

Четыре ломтика хлеба чиабатта толщиной 2 см. 1 зубчик чеснока, разрезать пополам Помидоры Оливковое масло Соль 20 маленьких листьев базилика

Способ приготовления:

Раскалить гриль. Обжарить хлеб до появления подпалин, по 1 минуте с каждой стороны. Переложить на тарелку, натереть чесноком. Помидоры нарезать кружочками и обжарить их на гриле с двух сторон до готовности. Выложить помидоры на хлеб, сбрызнуть оливковым маслом. Посолить, украсить базиликом и подавать.

— Салат ромэн с соусом Цезарь —

Ингредиенты:

1/4 чашки нежирного майонеза 1/4 чашки красного винного уксуса 4 зубчика чеснока 1 ст.л. свежего лимонного сока 2 ч.л. дижонской горчицы 1/2 ч.л. вустерширского соуса 1/4 ч.л. табаско 1/2 чашки + 2 ст.л. растительного масла 10 небольших вилков ромэн, разрезать пополам вдоль 10 ломтиков хлеба 85 гр. сыра пармезан, нарезать тонкими ломтиками Соль и свежемолотый перец

Способ приготовления:

Раскалить гриль. В блендере или кухонном комбайне смешать майонез с чесноком, уксусом, лимонным соком, дижонской горчицы, вустерширским соусом и табаско. При включенном двигателе медленно добавить 1/2 стакана растительного масла. Приправить соус солью и перцем, накрыть крышкой и убрать в холодильник.

Слегка смазать ромэн 1 столовой ложкой масла, приправить солью и перцем. Обжарить на умеренно сильном огне, перевернув один или два раза, пока салат слегка не обуглится, но все еще будет хрустящим, около 3 минут. Хлеб смазать 1 столовой ложкой масла. Обжарить, перевернув один раз, около 2 минут.

На большой тарелке распределить половину соуса. Сверху выложить салат ромэн, полить оставшимся соусом. Украсить стружкой сыра. Подавать вместе с обжаренным на гриле хлебом.