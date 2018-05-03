Слоеные завитушки

Очень быстро можно приготовить такие слоеные завитушки, которые с удовольствием можно взять на природу с собой. Выглядят аппетитно. Надеюсь, всем понравятся такие завитушки, и ваши близкие обязательно оценят. Быстро, просто и вкусно.

слоеные завитушки

Необходимые ингредиенты:

Кетчуп томатный «Махеев»,

сосиски,

майонез,

слоеное дрожжевое тесто,

яйцо,

кунжут.

Приготовление

Натереть сосиски и сыр.

сосиски

Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре.

слоеное тесто

Майонез «Махеевъ».

майонез

Нам потребуется желток для смазки.

Семена кунжута.

кунжут

Раскатать слоеное тесто, намазать кетчупом, посыпать натертыми сосисками, сверху сыр. Второй слой слоеного теста намазать майонезом и накрыть первый слой, немного прижать.

тесто

Нарезать тесто на полоски по 2-2,5 см, закрутить 3 раза, намазать желтком и посыпать семенами кунжута. Положить на смазанный маслом противень.

завитушки

Выпекать в разогретой духовке 20-25 минут до готовности. Угощайтесь, приятного аппетита.

слоеные завитушки