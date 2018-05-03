Луковая шелуха и раствор меда. Как подкормить растения без химии?

Дачники уверяют, что в каждой квартире найдутся продукты в холодильнике и лекарственные средства в аптечке, из которых можно приготовить эффективные удобрения. За такую подкормку из домашних сусеков растения скажут вам спасибо обильным урожаем.

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«Всем, кто хочет получить хороший результат, следует помнить, что подкормка растений должна быть своевременной и в правильных дозах. При избытке питательных веществ растение начнёт бурно наращивать листву, а цвет и плоды будут поздними, мелкими и слабыми», — предупреждает зав. кафедрой «Садоводство и защита растений» ВолГАУ Игорь Подковыров.

Мудрые дачники используют отвар луковой шелухи. Растениями он воспринимается как полноценное, кроме того, опрысканные раствором растения защищены от вредителей. Рецепт приготовления прост: берём одну-две горсти луковой шелухи, заливаем литром кипятка, затем кипятим в течение 3-5 минут, даём остыть и процеживаем. Приготовленный отвар желательно использовать за один раз.

Настой полыни повышает иммунитет растений, помогает справиться с болезнями и вредителями. Готовится он тоже просто: сухую или свежую траву залить холодной водой и дать постоять 1-3 суток. Использовать без разбавления для полива и опрыскивания растений.

Большой популярностью у огородников пользуется настой крапивы — это натуральный и универсальный комплекс с макро— и микроэлементами, по своему воздействию на растения он превосходит все химические стимуляторы роста. Готовится он так же, как и настой полыни.

Многие используют у себя на участках в качестве удобрения дрожжи. Весной такое удобрение усилит вегетативный рост, летом поддержит активность плодоношения. Дрожжевой раствор может заменить самый новомодный и многообещающий корнестимулятор. Для приготовления раствора подойдут любые дрожжи. Если это сухие дрожжи, возьмите 100-граммовый пакет и растворите содержимое в 2 литрах тёплой воды, добавьте 3 ложки сахара. Если это обычные или, как их ещё называют, живые дрожжи, 1 кг дрожжей растворите в 5 литрах воды. Перелейте смесь в ведро объёмом в 10 литров и поставьте в теплое место на 3-4 часа. Этот концентрат можно добавлять из расчёта по пол-литра на 10 литров воды. Поливаем растения под корень.

Медовый раствор является мощным биостимулятором. Его с успехом можно применять для замачивания, проращивания семян, укоренения черенков, листовых подкормок. Медовым раствором можно пользоваться в саду во время цветения для лучшего опыления и образования завязи.

Многие дачники для опрыскивания готовят молочно-медовый раствор в пропорции: на 1 стакан молока — 1 ст. ложка мёда. Этот «коктейль» не только питает растения полезными веществами, но и привлекает насекомых, которые опыляют растения.

Некоторые растения, такие, например, как лаванда, бархатцы, чеснок и другие, обладают не только целительной силой, но и сдерживают натиски вредителей. Настои и отвары таких растений с большим успехом могут применяться в качестве средств борьбы с вредителями и болезнями.

Аптечка садовода

Раствор борной кислоты является стимулятором образования бутонов, завязи. Стандартный пакетик борной кислоты нужно развести в двух литрах воды. Этим раствором опрыскать растения несколько раз за сезон: перед цветением, сразу после цветения, через две недели после цветения, чтобы завязь не отпала.

Растения отблагодарят хорошим урожаем, если перед цветением вы подкормите их следующим раствором: в 10 литрах воды растворите 1 стакан измельчённой древесной золы, 15 капель йода, 1 ч. ложку борной кислоты. Состав необходимо перемешать и оставить настаиваться на 2-3 часа. Поливать под корень растений по пол-литра под куст.

«Как при использовании биоудобрений, так и тех удобрений, которые продаются в магазинах, необходимо строго соблюдать пропорции при разведении рабочего раствора, чтобы не навредить растениям, — предупреждает Подковыров. — Дачники много лет спорят, что лучше — органические или синтетические удобрения. С точки зрения растений лучший выход — комплексное, поочерёдное применение этих удобрений. Тогда растение получит всё необходимое, а вы будете с богатым урожаем».