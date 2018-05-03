Мамин опыт: мой ребенок не ел прикорм

С самого рождения моей малышки я кормила её грудью. У нас были кризисные моменты, но в целом она набирала по 600-800 г в месяц, и была упитанным пирожком. До 5 месяцев, когда вдруг перестала так хорошо прибавлять.

Это потом я узнала, что в возрасте около 4–6 месяцев малыши становятся более активными, развиваются интеллектуально, а потому прибавки в весе становятся меньше, и это нормально. К слову, у искусственников прибавки более стабильные, и этого переходного момента может не быть.

А тогда я этого не знала, потому запаниковала. Занервничала и моя мама-педиатр.

«Два зуба есть, молока у тебя явно не хватает, пора уже вводить прикорм, а то ребёнок совсем исхудает!» — заявила она.

И, хотя дочка вообще не проявляла никакого интереса к какой-либо еде, кроме маминого молока, решено было вводить прикорм. Начали мы с каш, как положено маловесным детям. А поскольку моя девочка страдала аллергией, каши стали давать безмолочные. Она согласилась кушать только подслащенные и ела их, в принципе, охотно, но, получается, высасывала меньше молока и в итоге всё равно не добирала в весе. Следующим этапом стали овощные пюре (кабачок, цветная капуста, брокколи, морковь), потом и фруктовые (яблоко, груша, банан). Молочные и кисломолочные продукты ей было нельзя, а мясо кроха демонстративно выплёвывала.

Надо сказать, прикорм шёл не совсем гладко. Дочка была не из тех детишек, которые хватают еду с ложки, только успевай подносить. Приходилось развлекать её книжками и петь песенки, чтобы она покорно открывала ротик.

На пороге катастрофы

К году малышка стала лакомиться сушками, детским печеньем, хлебом. Казалось бы, всё неплохо, но поход к участковому педиатру снова заставил нас рвать на себе волосы. При росте 77 см (достаточно высоком), моя девочка весила всего 8400! Врач уверяла, что это начальная степень дистрофии, потому что по нормам ребёнок в год должен весить 10 кг. Нас направили к эндокринологу и гастроэнтерологу и вынесли вердикт: малышке катастрофически не хватает белковой пищи. Срочно нужно было вводить мясо и кисломолочные продукты.

Я знаю, что на свете есть дети, которые за обе щёки уплетают кислые творожки, безвкусные мясные пюре и запивают всё это кефиром, но это был не наш случай. В ход пошла тяжёлая артиллерия: танцы с бубном, игры и даже мультики! Но эффекта не было — как только в тарелке оказывался творог или мясо, кроха сжимала губы и отказывалась открывать рот. Честно говоря, она действительно выглядела очень худенькой (живот ввалился, рёбра торчали), поэтому я приняла нелёгкое решение кормить насильно.

Ни одна нормальная мама не хочет вливать своему любимому ребёнку мясное пюре в закрытый рот с помощью шприца без иглы, но невозможно ведь смотреть, как твоё чадо худеет и худеет, правда?

Я утешала себя мыслью, что это необходимо, и так мы просуществовали какое-то время. Чуть позже мне удалось понемножку подмешивать мясо в овощные пюре и, если перед глазами был экран телевизора или книжка, дочка даже не выплёвывала еду. Я всё ещё кормила её грудью, но совсем мало: по утрам и перед ночным сном.

И вот он, результат

Сейчас моей малышке 4,5 года, и отношения с едой у неё всё ещё непростые. Она любит каши, макароны с сосисками, наггетсы, бутерброды и сладости, солёные огурцы и солёный мягкий сыр по типу феты. Иногда при желании может погрызть яблоко или грушу, а если заставить, съест запечённую рыбу. ВСЁ! Она почти ничего не ест в детском саду, не признаёт супы и не употребляет мясо и кисломолочную продукцию ни в каком виде. Наотрез отказывается пробовать что-то новое, если это не конфета. И да — она всё ещё высокая и худая.

И сейчас, вспоминая всю эту историю с нашим прикормом, я очень жалею, что поступила именно так.

Теперь я понимаю, что не нужно было паниковать, пихать еду, которую она не хотела, вливать мясо в рот и развлекать её мультиками и книжками. Возможно, это особенность её организма (обмена веществ или пищеварения), а может, травма, которую нанесла я, когда стала давать ей каши и пюре вместо обожаемого ею молочка.

Надеюсь, вы не повторите мои ошибки.