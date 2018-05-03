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Ученые выбрали два лучших способа похудеть
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Ученые выбрали два лучших способа похудеть 

МедикФорум 35 минут назад
Фото: МедикФорум
Изучив влияние диет на организм человека, научные специалисты назвали два самых простых и безопасных способа похудения за счет коррекции рациона питания. Авторы нового исследования, группа диетологов из США, выяснили, что наиболее эффективными в деле избавления от лишних килограммов являются вегетарианская и средиземноморская диеты. Эти типы питания не только результативны для худеющих людей, но и являются более предпочтительными в плане безопасности для здоровья, установили научные специалисты.
«Анализ исследований показывает, что такие диеты как классическая вегетарианская и средиземноморская являются самыми действенными в борьбе с лишним весом. При этом они лишены многих опасностей, характерных для других эффективных диет», — приводится мнение ученых в Planet Today.
Более того, вегетарианский и средиземноморский типы питания сами могут применяться для общего оздоровления организма, полагают исследователи. Вегетарианский рацион особо не нуждается в представлении — общеизвестно, что это питание с преимущественным употреблением растительной пищи, Средиземноморский рацион вмещает в себя самые здоровые традиции кухонь стран средиземноморского региона: он предполагает регулярное употребление оливкового масла и оливок, овощей (помидоров, баклажан, болгарского перца, цуккини, чеснока и лука), рыбы и морепродуктов, зелени (розмарин, орегано, базилик). Также разрешаются паста, рис, красное вино. Эффективность этих двух типов питания подтвердилась итогами масштабного эксперимента с участием людей.
«Опыт показал, что вегетарианская и средиземноморская диеты помогают похудеть (иногда в самой значительной степени), а также снижают уровень холестерина и воздействуют на жирные кислоты и триглицириды», — прокомментировали их авторы работы.
Ранее МедикФорум писал о том, что ученые раскритиковали отказ от углеводов в качестве метода похудения. Специалисты заявили, что нерациональный прием продуктов с углеводами наносит организму серьезный вред и способен провоцировать ряд нарушений и недомоганий.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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