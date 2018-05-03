Рассольник с перловкой и солеными огурцами — пошаговый рецепт с фото

Любимый суп наших бабушек и дедушек, мам и пап, который подавали и подают начиная от простой рабочей столовой, до достаточно дорогих ресторанов. Суп рассольник с огурцами и перловкой готовят в каждой российской семье. Рецепт его может незначительно меняться, в зависимости от вкусовых предпочтений, религиозных взглядов или времени года.

Самый вкусный рассольник получается на телятине или говядине с перловкой и, конечно же, с огурчиком. В этом случае суп получается густым, наваристым и очень вкусным. Я обычно готовлю рассольник в более постном варианте — с куриной грудкой. Многие заменяют перловку рисом, этот вариант тоже не менее вкусный, но все же классический рассольник готовят именно с перловкой. Вариаций этого блюда несколько, но уникальные нотки «легкой кислинки» неизменный атрибут любого супа рассольника.

Есть несколько общих простых правил приготовления рассольника, которые нужно изучить перед приготовлением.

Для рассольника используют именно соленые огурцы, так как только они придают супу уникальный вкус с кислинкой.

Перловая крупа содержит очень много клейковины, поэтому суп получается густым. Чтобы уменьшить ее содержание, перед варкой следует немного обжарить перловку на раскаленной сковороде.

Чтобы рассольник получился прозрачным, многие повара советуют отварить перловку заранее, а затем уже готовую добавить в суп.

Если нет свежей зелени под рукой, можно за 5 минут до готовности добавить сушеную зелень или замороженную.

Рецепт рассольника с перловкой и солеными огурцами

Необходимые ингредиенты для приготовления классического супа рассольника с перловкой и солеными огурцами:

Мясо (свинина, говядина, курица) 0,5 кг Картофель 3 средние картофелины

Морковь 1 штука

Репчатый лук 2 средние луковицы

Перловая крупа половина стакана (100 г)

Соленые огурцы 400 г Вода 2 литра

Огуречный рассол 100 г Свежая зелень

Соль, специи по вкусу

Сметана для подачи на стол

Приготовление:

Мясо моем, режем на кусочки.

Ставим на огонь кастрюлю с водой, солим и кладем туда мясо. Варим, примерно, 1 час.

Затем достаем мясо, бульон процеживаем. Мясо режем на порционные кусочки.

Пока мясо варилось, мы занимались остальными ингредиентами. Перловку промыть, выбрать мусор, если он есть, и замочить в воде минут на 30.

Процеженный бульон возвращаем на огонь. Когда он закипит, достаточно набухшую перловку промываем под проточной водой и добавляем в бульон.

Подготавливаем овощи

Лук, морковь и картошку чистим и ополаскиваем. Морковь натираем на терке, мелко режем лук. Огурцы трем на терке или режем мелкими кубиками. Огурчики для рассольника лучше брать небольшие и упругие, чтобы удобно было их нарезать.

Добавляем все это в кипящий бульон.

Варим 15-20 минут до готовности. В процессе варки обязательно снимаем пенку.

Теперь можно добавить рассол и любимые специи. Мясо, которое в самом начале нарезали на кусочки, также отправляем в суп.

Даем супу потомиться под закрытой крышкой 15-20 минут и все — наш рассольник с перловкой и солеными огурцами готов. Перловый суп-рассольник можно подавать на стол со свежей зеленью и сметаной.