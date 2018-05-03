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Салат из кольраби с авокадо
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Салат из кольраби с авокадо 

Карельские вести 1 час назад
Легкий овощной салат с ароматной цитрусовой заправкой.
Ингредиенты
Кольраби 2 шт  редис 4 шт  морковь 1 шт  яблоко 1 шт  сок лайма 2 ст. л.
апельсиновый сок 2 ст. л.
масло из грецких орехов 2 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
авокадо 1-2 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Кольраби и морковь очистите. Овощи и яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их в салатник.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В отдельной емкости смешайте апельсиновый сок, сок лайма, оба вида масла, соль и перец. Полейте этой заправкой овощи.
Оставьте салат при комнатной температуре на 30 минут. Перед подачей выложите сверху ломтики авокадо.
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