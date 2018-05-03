Салат из кольраби с авокадо

Легкий овощной салат с ароматной цитрусовой заправкой.

Ингредиенты

Кольраби 2 шт редис 4 шт морковь 1 шт яблоко 1 шт сок лайма 2 ст. л.

апельсиновый сок 2 ст. л.

масло из грецких орехов 2 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

авокадо 1-2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Кольраби и морковь очистите. Овощи и яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их в салатник.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В отдельной емкости смешайте апельсиновый сок, сок лайма, оба вида масла, соль и перец. Полейте этой заправкой овощи.

Оставьте салат при комнатной температуре на 30 минут. Перед подачей выложите сверху ломтики авокадо.