Химия и жизнь

Недавно я очутился на фуд-корте одного большого торгового

центра, где было не очень много точек, и одним из них было кафе сети «Три правила». Я и раньше видел их в разных местах, и никогда они не привлекали

особенного внимания. Но тут я увидел написанное крупно одно из правил: «Никакой

химии». А прямо под правилами — стойку с размноженным письмом основателя кафе.

Обожаю такое. Время от времени зачитываюсь жизнеутверждающими

письмами основателя компании

Splat:

вот они, скажу вам, новые медиа. Не мог пройти мимо и такого письма; оно называлось «Зачем я создал это кафе?».

«Большую часть жизни я посвятил работе и, как многие из нас, за работой мало внимания уделял своему здоровью, пока не почувствовал, что пора обратить внимание на свой образ жизни. Я посетил врача, диагноз — холестерин, лишний вес, давление. Мне 42 года, а я уже почувствовал себя

стариком. Рекомендации врачей: спорт, таблетки, правильное питание. Таблетки

пью, спортом занялся! Но с едой оказалось все сложнее. Найти здоровую

и вкусную еду без химии оказалось непросто. Еду должны готовить

повара, а не химики. Даже майонез, сыр, хлеб и соль (да-да, соль!),

которые везде с «ешками», в моем кафе будут натуральными».

Письмо достигло своей цели: оно меня заинтересовало. Мне захотелось посмотреть на врача, который ставит такие диагнозы, захотелось

узнать, как Александр пьет таблетки, если опасается химии. Ну и захотелось

зайти внутрь «Трех правил» — не чтобы поесть, а чтобы почитать этикетки. (Я всегда читаю этикетки, прежде чем что-то купить: они именно для этого и предназначены.)

Вот что я увидел, как только зашел внутрь: экологически

чистый (надеюсь) плетеный короб с разноцветными соусами Heinz. Приведу для примера состав сырного соуса Heinz, который указан на самом видном месте: «Вода,

масло растительное, сыр, продукты яичные, загустители (E1422, E415), сахар,

соль, регулятор кислотности кислота уксусная, ароматизатор натуральный, сок лимонный концентрированный, консервант E202, красители (E100, E160c)». Можно

подумать, что Heinz подложил основателю «Трех правил» порядочную свинью — но ведь, на самом деле, эту свинью он подложил себе сам, правда же?

Потом я перебрал случайным образом несколько коробочек с едой, которая, как подразумевается, сделана самими «Тремя правилами». На каждой

такой коробочке над названием блюда повторен лозунг «Никакой химии» (с зачеркнутой пробиркой!), а прямо под названием — состав блюда.

В пасте карбонара с соусом бешамель есть свиной карбонад с регулятором кислотности трифосфатом и пирофосфатом натрия, а в бешамеле есть

декстроза. Если бы Александр Юров узнал о процессе производства декстрозы (она же D-глюкоза), он бы точно не стал бы ставить рядом перечеркнутую пробирку.

В состав роллов «Калифорния» входят снежный краб и японский

майонез. Вполне возможно, что японский майонез «Три правила» делают сами, а не покупают фабричный, который редко обходится без замечательного глутамата

натрия. Но снежного краба-то (его производят из рыбного фарша) невозможно сделать

без стабилизаторов, парочки красителей и крабового, идентичного натуральному,

ароматизатора!

В творожном чизкейке с грецким орехом творог сделан с использованием

гуаровой камеди (E412, но код не указан) и камеди рожкового дерева (E410, код не указан), а также лимонной кислоты (E330, код не указан). Но еще более

интересна там сметана, где есть «заменитель молочного жира — растительные масла»,

а молоко восстановлено из сухого. И это, по-вашему, натуральная сметана?

И это только три случайных блюда — если вам интересно,

информация о составе других есть на сайте «Трех правил», и там вы найдете еще много интересного — например, хлорид кальция в сыре ( E509, код не указан).

Все эти ингредиенты, про которые я говорю, в пищевом смысле

безопасны (в разумных, естественно, количествах), иначе их просто не допустили

бы до массового производства еды. Без них сейчас практически невозможно

выпускать еду в промышленных количествах — приемлемой органолептики, которая

сохраняется в течение требуемого срока годности. E — это не маркер смертельной

опасности, это обозначение европейской классификации пищевых добавок (буква E обозначает,

собственно, Европу). Есть добавки с индексом E, которые запрещены к использованию в России, но вы вряд ли и купите в России продукты с их использованием.

Я не исключаю, что еда в «Трех правилах» вкусная, а не просто съедобная. Но как можно писать, что вы не используете никаких «ешек»,

если вы только и делаете, что их используете?

Кроме того, в том же письме Александр Юров пишет, что когда задумывал

сеть, то понял: «нужна одна большая, единая фабрика кухни с высококлассным

оборудованием, лучшими шеф-поварами и строгим контролем». То есть может

показаться, что «Три правила» сами производят ту еду, которую продают, на одной-единственной фабрике-кухне. Но нет — изучение этикеток и поверхностный

поиск в интернете показывает, что еду делают разные пищевые производства, которые

делают также кулинарию для крупных супермаркетов, например.

«Благодаря вашей внимательности и требовательности к качеству еды, — приведу еще одну цитату из письма, — мы сможем победить

химический фастфуд». Скажу так: благодаря внимательности я желаю сети «Три правила» поскорее обанкротиться и перестать беззастенчиво вводить потребителей

в разнообразные заблуждения.

На здоровом питании, а точнее, на безграмотности и страхах потребителей

паразитируют, разумеется, не только «Три правила».

«Магазин продуктов для здорового питания» — так написано на всех магазинах «Вкусвилл». Но если зайти в любой из них и почитать этикетки, то можно удостовериться, что продукты для этой сети делают те же производители,

которые поставляют продукты для «Пятерочки», «Магнита» «Дикси» и так далее. И состав еды в подавляющем большинстве случаев идентичный (разве что в колбасу не добавляют нитрит натрия, из-за чего она кажется такой безжизненной). Так чем же конкретно питание из «Вкусвилла» здоровее еды из обычного супермаркета?

Еще есть сеть, где я сам часто покупаю продукты, хотя

стараюсь заходить в их магазины так, чтобы не видеть лишний раз их дурацкую вывеску:

«Мясновъ. Магазин здорового питания». Процентов семьдесят, если не восемьдесят

их ассортимента — это мясо, и больше половины этого мяса — промышленно

переработанное.

Люди, дорогие, как можно всему этому верить?

Еда бывает вкусная или нет, свежая или нет, безопасная или нет, но не может быть еды однозначно здоровой для всех и каждого. Что одному

человеку вкусная и здоровая горчица, то другому — смертельно опасный

аллерген. Если вы будете есть изо дня в день одни только органические,

натуральные, здоровые груши, вы не только не принесете своему организму пользы,

вы его довольно скоро угробите. Если вы будете есть каждый день одно только

превосходного качества мясо или одну только великолепную натуральную колбасу, случится

то же самое: вам будет очень плохо.

Не существует еды без химии, как не существует еды без физики — более того, еда и есть одна сплошная физика с химией, расщепление внутри

нас сложных веществ на менее сложные с высвобождением энергии и обеспечением жизненно

необходимых процессов.

Здоровое питание — это питание разнообразное и сбалансированное:

в нем должно быть нужное вам количество питательных веществ, а также макро— и микроэлементов. Наличие в еде разрешенных к массовому использованию пищевых

добавок не делает ее нездоровой — ну просто никак. Называя еду здоровой, тот,

кто ее продает, у вас на глазах создает мнимое конкурентное преимущество — его на самом деле не существует.

Напоследок расскажу вам историю об апофеозе здорового

питания. На днях в московском супермаркете «Доброном» над хлебом их собственного

производства я увидел цветные листы A4, из которых узнал буквально следующее. Оказывается,

хлеб «Солнечный» помогает снизить уровень холестерина в крови, улучшает

пищеварение, укрепляет иммунитет и замедляет усвоение углеводов. Хлеб «Олимп»

улучшает усвояемость кальция, укрепляет костную ткань и улучшает обмен веществ.

А багет «Спайси» способствует борьбе с депрессией и нервными расстройствами, значительно

улучшает работу мозга, помогает при бессоннице, не дает организму

преждевременно стареть, снижает тягу к сладкому и жирному.

То есть вы понимаете: лучшая еда для человека — это сэндвич

из трех видов хлеба: снизу «Солнечный», сверху «Спайси», а посередине «Амарант».