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Картофельный салат с редисом и укропом
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Картофельный салат с редисом и укропом 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Осенний картофель — самый вкусный. Приготовьте из него традиционный американский салат.
Ингредиенты
Картофель 1 кг  яйца 2 шт  редис 1 пучок
зеленый горошек 150 г  укроп 1 пучок
маринованные огурцы 4-6 шт  зеленый лук 2 стебля
сметана 60 мл  майонез 60 мл  огуречный рассол 60 мл  дижонская горчица 2 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Картофель и яйца отварите в подсоленной воде. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Редис нарежьте кружочками. Зеленый лук, огурцы и укроп измельчите.
Сложите в салатник картофель, яйца, редис, горошек, огурцы и зелень.
Смешайте сметану, майонез, горчицу и рассол. Полейте заправкой салат. При необходимости посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.
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