Картофельный салат с редисом и укропом

Осенний картофель — самый вкусный. Приготовьте из него традиционный американский салат.

Ингредиенты

Картофель 1 кг яйца 2 шт редис 1 пучок

зеленый горошек 150 г укроп 1 пучок

маринованные огурцы 4-6 шт зеленый лук 2 стебля

сметана 60 мл майонез 60 мл огуречный рассол 60 мл дижонская горчица 2 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Картофель и яйца отварите в подсоленной воде. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Редис нарежьте кружочками. Зеленый лук, огурцы и укроп измельчите.

Сложите в салатник картофель, яйца, редис, горошек, огурцы и зелень.

Смешайте сметану, майонез, горчицу и рассол. Полейте заправкой салат. При необходимости посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.