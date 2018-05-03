Картофельный салат с редисом и укропом 

Осенний картофель — самый вкусный. Приготовьте из него традиционный американский салат.
Ингредиенты
Картофель 1 кг яйца 2 шт редис 1 пучок
зеленый горошек 150 г укроп 1 пучок
маринованные огурцы 4-6 шт зеленый лук 2 стебля
сметана 60 мл майонез 60 мл огуречный рассол 60 мл дижонская горчица 2 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Картофель и яйца отварите в подсоленной воде. Остудите и нарежьте небольшими кусочками.
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Редис нарежьте кружочками. Зеленый лук, огурцы и укроп измельчите.
Сложите в салатник картофель, яйца, редис, горошек, огурцы и зелень.
Смешайте сметану, майонез, горчицу и рассол. Полейте заправкой салат. При необходимости посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте.