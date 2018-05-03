Из чего на самом деле делают сыр 

Сыр — один из самых популярных в нашей стране продуктов, который появляется и на будничном, и на праздничном столе. Покупатели считают, что главные показатели качества сыра — эффектная упаковка и высокая цена. Так ли это на самом деле, решил выяснить Роспотребнадзор. В ходе проверки 99 сортов сыра из разных торговых точек его сотрудники выписали штрафов на 12 миллионов рублей, так что теперь 7 производителей могут лишить аккредитации. Проверки Роспотребнадзора проводятся при участии сотрудников прокуратуры, так как «деликатес» недобросовестных производителей способен серьёзно повредить здоровью людей. Специалисты рекомендуют при посещении магазинов внимательно изучать этикетки и обращать внимание на то, что напечатано на этикетке. Не лишним будет изучить и список производителей, продукция которых уже признавалась некачественной, размещённый на открытом электронном ресурсе ведомства.