Секс, сон, суп: в фейсбуке собрали лучшие рецепты от похмелья

Бывший PR-директор «Мегафона» Петр Петров-Лидовский спросил у своих подписчиков в фейсбуке об их любимых блюдах «в состоянии качественного похмелья». Мы классифицировали рецепты из комментариев и делимся с вами бесценным коллективным опытом (иллюстрации взяты из инстаграма по тегу «похмельный завтрак»).

Для ощутимой части советчиков любимое похмельное блюдо — это алкоголь: пиво, бехеровка с пилзнером, шампанское, водка с чесноком и черным хлебом, «соточку вискарика отлакировать пинтой приличного стаута». Несколько человек высказали авторитетное мнение, что качественное похмелье с едой несовместимо.

«В качественном похмелье не бывает любимых блюд!»

«Если качественное — то жить не охота, не то что жрать. По науке — капсулу мельдония. По-простому — бокал холодного шампанского».

«Ледик погрызть».

«Выкинуть цветы из вазы и выпить воду. Не открывая глаз».

Другие жидкости, которыми спасаются от страданий: холодная вода из под крана, вода с энтеросгелем (также советуют полисорб), рассол от квашеной капусты или соленых огурцов, кока-кола и фанта, бутылка холодного «Боржоми» и любимая многими минералка «Ессентуки 17».

Публикация от Дмитрий (@demitrrrr89)

20 Янв 2017 в 11:52 PST Кто-то с похмелья пьет кофе и свежевыжатый сок, морс или свежий черный чай с лимоном и сахаром. Со ссылкой на британских ученых лучшим рецептом назвали кокосовую воду. Несколько человек предпочитают кисломолочные продукты: ряженку, сыворотку, тан, айран (говорят, главное их не нюхать). В комментариях появились и непьющие люди, но отсутствие опыта сразу видно.

— Не пью, но знаю: черный чай с молоком. — Сразу видно что не пьете. Так держать.

Из оригинальных рекомендаций — спортивные изотонические напитки и что-то вроде безалкогольной «Кровавой Мэри». В комментариях оставили два варианта такого коктейля: просто томатный сок с солью, черным перцем и лимоном, а также более гурманский вариант.

«На дно высокого стакана 10 капель табаско. 5 капель ворчестерширского соуса. 50 граммов томатного сока. 5 капель табаско. Один желток. Соль. 50 граммов томатного сока. Сельдерей 10 сантиметров. Не смешивать. Пить слоями, но шотом».

Публикация от Юлия (@tartaletka2015)

9 Апр 2018 в 9:42 PDT Традиционное похмельное блюдо — супы, особенно соленые, жирные или острые. Их перечислили много: на уверенном первом месте хаш (один из его любителей советует сочетать с острой аджикой), а еще просто бульон, куриный суп, гороховый суп, солянка, борщ, щи, уха, рассольник, суп из потрошков с солеными груздями.

Публикация от Mesr (@mesr)

8 Май 2016 в 7:53 PDT Среди более экзотических вариантов лидирует вьетнамский фо бо. Кроме него, назвали рамен, мисо суп, шурпу, молдавскую заму, калмыцкий махан из баранины и корейские супы. Сюда же отнесем неожиданные холодные супы: гаспачо, окрошку на белом квасе и окрошку на брюте (кто пробовал, расскажите в комментариях, можно ли это есть).

«Харчо хорошо или том ям! Что-нибудь острое, чтоб до слез!»

Оказались популярны варианты с лапшой: кроме привычного лагмана, назвали корейскую лапшу кукси и холодный суп с этой лапшой, а также уйгурскую лапшу ашлям-фу. Ну и классика похмельных завтраков, не требующая от исполнителя больших усилий и выхода из дома, — доширак, роллтон и подзабытая «галина бланка». Еще один вариант на скорую руку — «помидорный быстросуп из пакета со сметаной, хреном и чесноком».

Публикация от Евгения (@ladydenjo)

18 Июн 2016 в 4:01 PDT Вообще, многим с похмелья хочется фастфуда и другой еды, которую принято считать вредной: шаурму, двойной чизбургер из «Макдоналдса» (рекомендуют сочетать с апельсиновым соком со льдом), картошку по-деревенски с сырным соусом, пельмени. Также с похмелья едят мясо: просто вареное, люля или хинкали.

Публикация от Мари Мичурина (@mmanyou)

6 Июн 2013 в 12:28 PDT Кто-то предпочитает блюда, которые обычно не ассоциируются с похмельем: омлет с ветчиной, суши, селедка под шубой. В одном рецепте посоветовали сопроводить борщ тортом «Прага», а некоторые предпочитают чистый имбирь без всяких глупостей вроде бульона, мяса и овощей.

Салат из моркови по-корейски, кисло-сладкий китайский суп, яичница с хорошо зажаренными помидорами и можно еще с луком.

Кроме известных классических рецептов, редактор БигПикчи открыл для себя в комментариях неизведанные способы прийти в себя и теперь с интересом ждет следующего похмелья.

«Если международная обстановка позволяет, то пробую калиброванные маринованные патиссоны. Если мозг требует окончательного просветления, то отказываюсь от любого блюда и плавно перехожу к второму акту качественного похмелья».

«Турша, но не из стручковой фасоли, а из помидоров, острого перца пряностей и так далее. В трехлитровой банке. Возвращает к жизни даже в тяжелых случаях. А еще салат «бомжик»: консервированные помидоры без шкуры размять вилкой, ялтинский лук мелко-мелко нарезать, заправить нерафинированным подсолнечным маслом. Вместо приборов использовать свежий батон».

«Как-то ребята из Госдепа научили: 0,5 холодной кока-колы и мороженое с карамелью».

«Коктейль из трех С: сон, секс, суп. Строго поутру и строго в таком порядке».

Особая благодарность комментатору, вспомнившему идеальный рецепт для тяжелого утра в представлении Михаила Булгакова

«Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом».