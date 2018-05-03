Салат из помидоров с авокадо

Ароматный салат из осенних помидоров с красным луком и авокадо.

Ингредиенты

Помидоры (разных цветов) 500 г авокадо 1 шт красный лук 1 шт тимьян 3-4 веточки

лимон (цедра) 1 шт красный винный уксус 2 ст. л.

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Лук нарежьте полукольцами, сложите в миску и залейте 1 столовой ложкой уксуса. Перемешайте и поместите в холодильник на 30 минут.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Нарежьте помидоры крупными ломтиками. Посолите и поперчите. Добавьте тимьян и лимонную цедру. Полейте маслом и оставшимся винным уксусом. Добавьте ломтики авокадо и маринованный лук. Аккуратно перемешайте. Выложите на тарелки и подавайте.