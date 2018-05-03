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Салат из помидоров с авокадо
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Салат из помидоров с авокадо 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Ароматный салат из осенних помидоров с красным луком и авокадо.
Ингредиенты
Помидоры (разных цветов) 500 г  авокадо 1 шт  красный лук 1 шт  тимьян 3-4 веточки
лимон (цедра) 1 шт  красный винный уксус 2 ст. л.
оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Лук нарежьте полукольцами, сложите в миску и залейте 1 столовой ложкой уксуса. Перемешайте и поместите в холодильник на 30 минут.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Нарежьте помидоры крупными ломтиками. Посолите и поперчите. Добавьте тимьян и лимонную цедру. Полейте маслом и оставшимся винным уксусом. Добавьте ломтики авокадо и маринованный лук. Аккуратно перемешайте. Выложите на тарелки и подавайте.
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