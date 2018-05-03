Продукты, снижающие аппетит без вреда для здоровья

Правильное и сбалансированное питание — лучший способ поддержания здорового баланса хорошей физической формы и отменного самочувствия.

В сегодняшней подборке «Ридус» рассказывает о продуктах, которые помогут вам есть меньше и реже без изнурительных диет и голоданий.

1. Красная рыба

Красная рыба — продукт богатый протеинами и насыщенными жирными омега-3 кислотами. Это сочетание позволяет долго не испытывать чувство голода, удовлетворяя значительную часть потребности организма в минералах и микроэлементах.

Кроме того, появление красной рыбы в вашем регулярном меню поможет существенно снизить риск развития диабета, ожирения и болезней сердечно-сосудистой системы.

2. Авокадо

Еще один богатый жирными кислотами продукт, способный заменить собой пищу, тяжелую для организма, — это авокадо. Олеиновая кислота, которой богаты его плоды, способно существенно снизить ощущение голода.

3. Кофе

Кофеин помогает организму сжигать калории и расщеплять жиры, однако это — не единственное диетическое свойство кофе. Употребление этого зернового напитка перед приемом пищи поможет вам «обмануть» желудок, и тем самым уменьшить количество съеденного.

Следует помнить, что большие дозы кофеина способны нанести вред вашему организму. Врачи рекомендуют выпивать не более двух чашек свежемолотого кофе в день.

4. Семена чиа

Очень эффективно бороться с чувством голода помогают семена чиа. Благодаря способности впитывать объемы влаги в 10−12 раз превышающие собственный вес, эти семена существенно снижают аппетит.

Кроме того, они богаты насыщенными жирными кислотами, питают сердечную мышцу и снижают уровень холестерина.

5. Яйца

Потребление куриных яиц — наименее экзотический, но от того не менее действенный способ насытить организм белком.

Исследования показали, что люди, которые регулярно ели яйца на завтрак, в большинстве случаев теряли вес из-за снижения аппетита в течение дня.

6. Красный перец

Хорошая новость для любителей острой пищи: перец чили также способен понижать аппетит и способствовать эффективному расщеплению жиров в организме. Этими позитивными свойствами продукт обладает благодаря каспаицину — веществу, содержащемуся и в ряде других стручковых перцев.

Всего один грамм чили в день способен существенно снизить аппетит, уверяют ученые. Однако, стоит помнить, что регулярное потребление этого перца может быстро выработать толерантность, из-за чего ожидаемый эффект от каспаицина может быть смазан.

7. Натуральные йогурты

Йогурт — один из самых простых и широкоизвестных своими диетическими свойствами продуктов. Его полезность сложно переоценить: высокое содержание белка при низкой жирности, хорошая усваиваемость — лишь некоторые его «сильные» стороны.

Многие диетологи рекомендуют выбирать обычные йогурты вместо аналогов с пониженным содержанием жира, поскольку последние гораздо чаще содержат большое количество сахара.

8. Имбирь

Имбирь одинаково полезен и в снижении веса, и в поддержании иммунитета. Корни этого растения богаты химическим соединением гингерол, которое не только улучшает обмен веществ, но и активно борется с воспалительными процессами в организме.

Употребление имбиря также помогает поддерживать уровень гормона лептина, ответственного за энергетический обмен и чувство насыщения.

9. Овсяная крупа

Старая-добрая, излюбленная еще сэром Генри Баскервилем, овсянка содержит пищевые волокна, позволяющие долгое время не испытывать потребности в пище.

Исследование показало, что регулярное потребление овсяной каши на завтрак способно на 30% сократить количество калорий, необходимых организму в течение дня.

10. Чечевица

Чечевица богата целым рядом незаменимых микроэлементов, таких как фолиевая кислота, железо, калий, тиамин и марганец. А здоровое сочетание белков и пищевых волокон эффективно питает организм, надолго избавляя от чувства голода.

Еще одно важное достоинство этой крупы — низкая калорийность, что вместе с вышеописанными полезными свойствами делает эту бобовую культуру одним из самых полезных для ежедневного потребления продуктов.

11. Шпинат

Зеленые листья шпината — еще один инструмент контроля за уровнем лептина. Съедая около 100 грамм этой культуры ежедневно, можно существенно улучшить энергетический обмен и снизить потребность организма в менее здоровой жирной пище.