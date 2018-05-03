Продукты, которые нельзя употреблять вместе с чаем

Тем, кто не любит пить «пустой» чай, нужно насторожиться. Многие из тех продуктов, которые часто употребляются вместе с чаем, способствуют развитию опасных нарушений в организме вплоть до онкологии, заявили исследователи.

Оказывается, традиционные добавки к чаю, — такие как лимон, молоко и сахар, — могут усугублять проблемы со здоровьем, об этом сообщили «Актуальные новости», ссылаясь на данные канадских и британских диетологов.

Ученые рассказали о том, что привычка пить чай неизменно в комплекте с каким-нибудь продуктом для улучшения вкуса может приводить даже к развитию онкологии. В частности, по их мнению, чай не нужно пить вместе с сахаром, поскольку жидкость способствует особенно быстрому усвоению организмом глюкозы и резкому росту ее уровня в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем.

Если говорить о лимоне, то эксперты советуют добавлять его только в остывший напиток.

«Считается, что лимон делает чай более полезным, и в этом есть определенная доля истины, — но только если вы добавляете лимон в холодный чай. Бросая дольку лимона в горячий напиток, вы разрушаете те полезные вещества, которые содержатся в лимоне. В частности, витамин С»,

— рассказали специалисты.

Добавление молока в чай, как отмечают ученые, снижает число содержащихся в нем природных антиоксидантов, — таких, например, как катехины, которые известны науке своей способностью противодействовать процессам рака и диабета в организме человека.

Комментируя чай с медом, исследователи отметили: такой напиток будет полезен строго при условии, что его температура не превышает 40 градусов. В горячем напитке 60 градусов мед легко может превращаться в канцероген из-за чрезмерного теплового воздействия, констатировали научные эксперты.