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Секрет молодости от «секси-бабули»
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Секрет молодости от «секси-бабули» 

Мир24 1 час назад
Самая «горячая» бабушка в мире, 47-летняя модель Джина Стюарт из Австралии, поделилась секретом молодости, сообщает Daily Mail.
Стюарт, у которой два сына и две дочери 27, 25, 23 и четырех лет, а также десятимесячная внучка, рассказала, что она никогда не пьет воду из пластиковых бутылок и вместо этого выбирает вариант без BPA — бисфенола А, который используется в качестве отвердителя. в том числе при производстве бутылок для воды.
«Я также пью только щелочную воду, в ней много полезных элеметов, — призналась блондинка.
Чтобы сохранить гладкую кожу, она использует только два продукта — увлажняющий крем стоимостью в пять долларов и масло шиповника, а для волос — кокосовое масло. Все средства для ухода секси-бабушка готовит сама. Кроме того, модель пользуется только натуральным дезодорантом, который настаивает на протяжении всего дня.
По ее словам, она отказалась от «пластики» и косметических процедур, в том числе от ботокса. Единственный раз, когда она прибегла к услугам пластического хирурга, — решив увеличить грудь, утверждает блондинка. Операция была сделана десять лет назад.
Сейчас Стюарт борется за звание Miss Maxim 2018. Она рассказала, что надеется выиграть конкурс, чтобы помочь своему 30-летнему другу, у которого недавно был инсульт, пожертвовав десять тысяч долларов призовых.
Бабушкой модель стала в 46. У нее более 66 тысяч «фоловеров» в Instagram.
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