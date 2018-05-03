Что такое яйца Бенедикт и где их попробовать в Москве

С сырниками мы уже как-то разбирались, пришло время «взять быка за рога», ну или сами понимаете за что, и разыскать самый правдивый/интересный вариант Eggs Benedict.

Чтобы не было разночтений в понимании обратимся к истории. Единства мнений, кто придумал это блюдо не наблюдается: по одной версии, Бенедикт были впервые приготовлены в отеле Waldorf Astoria в 1894 году как лекарство от утреннего похмелья. Сначала это были «тосты с маслом, вареными яйцами, беконом и голландским соусом». Метрдотель ресторана был настолько впечатлен таким заказом гостя, что немедленно оставил его в меню, заменив тосты с ветчиной на сконы и бекон.

По другой версии рецепт придумал шеф-повар ресторана Delmonico’s (Нью-Йорк) для своих частых посетителей мистера и миссис Бенедикт, попросивших однажды что-нибудь новенькое. Гости получили яйца на тосте с тонким ломтиком ветчины, голландским соусом и трюфелем.

Существует целая классификация разновидностей яиц Бенедикт:

В яйцах Blackstone бекон заменяют ветчиной и добавляют ломтик томата.

В версии «по-флорентийски» фигурирует шпинат.

Хотите Бенедикт для пескетарианцев? Выбирайте яйца Хемингуэй или яйца Копенгаген — в их приготовлении используется лосось.

Латиноамериканская разновидность под названием Huevos Benedictos отличается наличием авокадо (ветчину нужно убрать), а голландский соус заменить на сальса верде.

И, наконец, самые роскошные яйца Оскар — никакой ветчины, лишь спаржа и мясо краба.

От теории к практике. Скорее сохраняйте в избранное пять самых классных вариации в Москве.

Гранд-Кафе Dr. Живаго. Бенедикт с окороком

Цена: 420 рублей

В сухом остатке: хрустящая булочка с кунжутом, смазанная деревенским сливочным маслом, яйцо пашот и тамбовский окорок обильно приправленные сытным голландским соусом.

Ресторан Moregrill. Яйца Бенедикт с лососем

Цена: 390 рублей

В сухом остатке: яйца подаются с филе атлантического лосося из собственной коптильни на свежеиспеченном панкейке. Ягодный соус добавляет не только красочности тарелке, но и яркости вкусовому ансамблю.

Винный бар Magnum

Цена: 450 рублей

В сухом остатке: в Magnum Wine Bar по выходным с 12 до 18 сервируются бранчи. Яйца Бенедикт представлены в трех вариантах: с креветками и голландским соусом, бифштексом из оленя или с лососем гравлакс и голландским соусом. И это не единственная возможность выбора, яйца можно заказать на брускетте, на рёсти из картофеля или цуккини. И главная гедонистическая подробность — с утра шампанское и игристое вино (от 190 руб. за бокал).

Ресторан Christian. Яйца Бенедикт с крабом

Цена: 650 рублей

В сухом остатке: завтраки в Christian теперь подают и по будням, что не может не радовать. Яйца Бенедикт можно заказать как с беконом и лососем, так и с крабом. Неизменным остается обжаренная на сливочном масле булочка, которая замачивается предварительно в молоке, свежий шпинат, обилие голландского соуса и подача в железной сковороде.

Pâté&Co Цена: 690 рублей

Если вы зададите вопрос про лучшие яйца Бенедикт в Москве на TripAdvisor, то получите именно эти координаты. И, несмотря на то, что обслужить вас могут с некоторой холодностью, самое популярное блюдо для московского завтрака вас однозначно порадует.