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Что такое яйца Бенедикт и где их попробовать в Москве
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Что такое яйца Бенедикт и где их попробовать в Москве 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
С сырниками мы уже как-то разбирались, пришло время «взять быка за рога», ну или сами понимаете за что, и разыскать самый правдивый/интересный вариант Eggs Benedict.
Чтобы не было разночтений в понимании обратимся к истории. Единства мнений, кто придумал это блюдо не наблюдается: по одной версии, Бенедикт были впервые приготовлены в отеле Waldorf Astoria в 1894 году как лекарство от утреннего похмелья. Сначала это были «тосты с маслом, вареными яйцами, беконом и голландским соусом». Метрдотель ресторана был настолько впечатлен таким заказом гостя, что немедленно оставил его в меню, заменив тосты с ветчиной на сконы и бекон.
По другой версии рецепт придумал шеф-повар ресторана Delmonico’s (Нью-Йорк) для своих частых посетителей мистера и миссис Бенедикт, попросивших однажды что-нибудь новенькое. Гости получили яйца на тосте с тонким ломтиком ветчины, голландским соусом и трюфелем.
Существует целая классификация разновидностей яиц Бенедикт:
В яйцах Blackstone бекон заменяют ветчиной и добавляют ломтик томата.
В версии «по-флорентийски» фигурирует шпинат.
Хотите Бенедикт для пескетарианцев? Выбирайте яйца Хемингуэй или яйца Копенгаген — в их приготовлении используется лосось.
Латиноамериканская разновидность под названием Huevos Benedictos отличается наличием авокадо (ветчину нужно убрать), а голландский соус заменить на сальса верде.
И, наконец, самые роскошные яйца Оскар — никакой ветчины, лишь спаржа и мясо краба.
От теории к практике. Скорее сохраняйте в избранное пять самых классных вариации в Москве.
Гранд-Кафе Dr. Живаго. Бенедикт с окороком
Цена: 420 рублей
В сухом остатке: хрустящая булочка с кунжутом, смазанная деревенским сливочным маслом, яйцо пашот и тамбовский окорок обильно приправленные сытным голландским соусом.
Ресторан Moregrill. Яйца Бенедикт с лососем
Цена: 390 рублей
В сухом остатке: яйца подаются с филе атлантического лосося из собственной коптильни на свежеиспеченном панкейке. Ягодный соус добавляет не только красочности тарелке, но и яркости вкусовому ансамблю.
Винный бар Magnum
Цена: 450 рублей
В сухом остатке: в Magnum Wine Bar по выходным с 12 до 18 сервируются бранчи. Яйца Бенедикт представлены в трех вариантах: с креветками и голландским соусом, бифштексом из оленя или с лососем гравлакс и голландским соусом. И это не единственная возможность выбора, яйца можно заказать на брускетте, на рёсти из картофеля или цуккини. И главная гедонистическая подробность — с утра шампанское и игристое вино (от 190 руб. за бокал).
Ресторан Christian. Яйца Бенедикт с крабом
Цена: 650 рублей
В сухом остатке: завтраки в Christian теперь подают и по будням, что не может не радовать. Яйца Бенедикт можно заказать как с беконом и лососем, так и с крабом. Неизменным остается обжаренная на сливочном масле булочка, которая замачивается предварительно в молоке, свежий шпинат, обилие голландского соуса и подача в железной сковороде.
Pâté&Co  Цена: 690 рублей
Если вы зададите вопрос про лучшие яйца Бенедикт в Москве на TripAdvisor, то получите именно эти координаты. И, несмотря на то, что обслужить вас могут с некоторой холодностью, самое популярное блюдо для московского завтрака вас однозначно порадует.
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