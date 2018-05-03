Как витамин D помогает потерять вес

Витамин D отвечает за крепкие кости и поддерживает твой иммунитет. А вот новые исследования, опубликованные в Archives of Internal Medicine, показывают, что его нехватка в организме также может приводить к повышению веса. Если ты отрегулировала свое питание, постоянно тренируешься, но так и не скинула лишние килограммы, стоит обратить внимание на этот серьезный фактор. Я расскажу, как нормализовать уровень витамина D, чтобы справиться с лишним весом.

Что такое витамин D В некоторых источниках витамин D называют «витамином солнца», потому что он синтезируется, когда твое тело подвергается воздействию солнечного света. Это жирорастворимый витамин, накапливающийся в жировых тканях. Основными формами являются витамин D2 — эргокальциферол и витамин D3 — кальциферол. Первый добавляется к пище и производится человеком, а второй синтезируется в коже человека при воздействии солнца. Витамин D способствует абсорбции кальция и фосфора, тем самым помогая в поддержании усиления костей. К сожалению, исследование от 2012 года, опубликованное в Journal Pharmacology, показало, что около 50% населения мира испытывает недостаток в витамине D из-за отсутствия активности на свежем воздухе, нездорового образа жизни и факторов окружающей среды.

Влияние на лишний вес Определение связи между ожирением и дефицитом витамина D все еще находится в разработке, но существует достаточно исследований, подчеркивающих то, что люди с лишним весом испытывают нехватку D2 и D3 в организме. В Бразилии, было обнаружено, что дефицит витамина D на 35% выше у лиц с ожирением и на 24% выше у людей с избыточным весом. В другом исследовании, в Иране, случайным образом выбрали женщин с ожирением и избыточным весом и проверяли свою теорию с помощью слепого метода с использованием плацебо. Были также проведены исследования, о том, может ли увеличение уровня витамина D привести к потере веса. Исследователи из Тегеранского университета медицинских наук провели эксперимент на женщинах с излишним весом. Они были разделены на две группы: одна группа регулярно получала витамин D, а другая — плацебо. Через 12 недель ученые обнаружили значительное снижение массы тела у женщин с ожирением только за счет увеличения концентрации витамина D.

Как увеличить уровень витамина D Воздействие солнца Самый серьезный фактор, влияющий на выработку витамина в организме, — воздействие солнечного света. Чтобы увеличить его синтез, ты можешь вставать раньше и отправляться с утра на легкую прогулку. Кроме того, свежий воздух поможет восстановить тело с утра и улучшить физическую форму. Помни о том, что уже с 8 утра воздействие солнца может быть опасным и для предотвращения повреждений кожи нужно наносить солнцезащитный крем. Добавки витамина D Если у тебя нет возможности прогуливаться по утрам, подумай о том, чтобы добавить в свой рацион синтезированный витамин. Уже спустя месяц ты заметишь значительные изменения в уровне своей энергии, а также почувствуешь силу в своем теле и будешь реже подхватывать простудные заболевания. Изменение рациона Лучший вариант для повышения витамина в организме — разнообразить свой привычный план питания продуктами, богатыми этим витамином. Обрати внимание на жирное коровье молоко — лучший источник витамина D и кальция. Одна чашка молока уже составляет 24% от дневной нормы, так что выпивай хотя бы один стакан утром или перед сном. Чаще выбирай на ужин лосось или скумбрию — эти продукты содержат не только полезнейшие омега-3 кислоты, но также очень богаты витамином D. Если быть конкретнее, 100 г лосося содержит больше, чем ежедневная норма потребления витамина. Ты также легко можешь включить в свой завтрак миндаль, йогурт и яйца, которые тоже содержат значительное количество солнечного витамина. Не забудь разнообразить любимые салаты и супы добавлением креветок — порция в 100 г содержит больше 40% дневной нормы витамина D.