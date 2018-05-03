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Марокканский салат из моркови и курицы
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Марокканский салат из моркови и курицы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Необычный салат из курицы, моркови и кускуса с заправкой из перца.
Ингредиенты
Кускус 100 г  оливковое масло 2 ст. л.
болгарский перец 1 шт  лимонный сок 2 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
кумин 1 ч. л.
паприка 1 ч. л.
куриное филе 200 г  петрушка 6-8 стеблей
морковь 2 шт  мята по вкусу
курага 8 шт  миндаль 8 шт  Способ приготовления
Отварите кускус согласно инструкциям на упаковке.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМарокканская
В блендер или кухонный комбайн сложите нарезанный болгарский перец, 1 столовую ложку масла, лимонный сок, соль, черный перец, кумин и паприку. Превратите в однородную пасту.
Оставшееся масло разогрейте в сковороде. Курицу нарежьте небольшими кубиками и смешайте с ¼ пасты из перца. Потушите курицу до готовности, около 5-10 минут.
Сложите курицу в салатник, добавьте оставшуюся пасту, нарезанную петрушку, крупно натертую морковь, мелко нарезанную мяту, измельченную курагу и миндаль. Перемешайте и подавайте.
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