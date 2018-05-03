Марокканский салат из моркови и курицы

Необычный салат из курицы, моркови и кускуса с заправкой из перца.

Ингредиенты

Кускус 100 г оливковое масло 2 ст. л.

болгарский перец 1 шт лимонный сок 2 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

кумин 1 ч. л.

паприка 1 ч. л.

куриное филе 200 г петрушка 6-8 стеблей

морковь 2 шт мята по вкусу

курага 8 шт миндаль 8 шт Способ приготовления

Отварите кускус согласно инструкциям на упаковке.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМарокканская

В блендер или кухонный комбайн сложите нарезанный болгарский перец, 1 столовую ложку масла, лимонный сок, соль, черный перец, кумин и паприку. Превратите в однородную пасту.

Оставшееся масло разогрейте в сковороде. Курицу нарежьте небольшими кубиками и смешайте с ¼ пасты из перца. Потушите курицу до готовности, около 5-10 минут.

Сложите курицу в салатник, добавьте оставшуюся пасту, нарезанную петрушку, крупно натертую морковь, мелко нарезанную мяту, измельченную курагу и миндаль. Перемешайте и подавайте.