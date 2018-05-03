Шесть вкусных вариантов полезного завтрака

Диетологи сходятся во мнении, что завтрак должен быть полноценным приемом пищи, и одна чашечка кофе с утра — не лучшее решение. Почитайте, как приготовить не только вкусный, но и полезный завтрак. Перед вами шесть незаменимых в нашем рационе продуктов и рецепты с ними.

Цитрусовые

Стакан апельсинового фреша обеспечит вам витаминный заряд и хорошее настроение на весь день. Но не стоит ограничиваться соком, ведь утро — идеальное время для полезных сладостей, поэтому советуем попробовать этот пирог с апельсинами.

Шоколадно-апельсиновый пирог

Фото: niksya.ru Ингредиенты:

3 апельсина

125 г миндального молока

1 чайная ложка сока лимона

200 г муки

40 мл растительного масла

50 г коричневого сахара

3 столовые ложки какао-порошка

Соль, экстракт ванили, разрыхлитель — по щепотке.

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °C.

Шаг 2. Смешайте миндальное молоко и сок лимона. Взбейте растительное масло с ванильным экстрактом и сахаром.

Шаг 3. Отдельно смешайте сухие ингредиенты, добавьте к ним молоко, затем масло и взбейте тесто.

Шаг 4. Извлеките мякоть из апельсинов, аккуратно срезав верхушки, и взбейте ее в блендере, затем добавьте к тесту. Перемешайте тесто еще раз и заполните им апельсиновые корки примерно на три четверти.

Шаг 5. Каждый апельсин заверните в фольгу и выпекайте примерно 30 минут, до готовности.

Куриные яйца

Яйца — один из основных источников белка и необходимых каждому из нас витаминов, и они идеально подходят для первого приема пищи.

Запеченные яйца

Фото: hrumhrum.com Ингредиенты:

2 яйца

100 г моцареллы

100 г тертого сыра

Соль и перец — по вкусу.

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200 °C.

Шаг 2. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, разбейте в нее яйца, добавьте сыры и приправы.

Шаг 3. Выпекайте в духовке около 10 минут. Блюдо можно украсить свежей зеленью — и вкусно, и полезно.

Киноа

В последнее время рецепты с киноа можно встретить на любом ресурсе о здоровом питании. Киноа содержит больше белка, чем все остальные злаки, и насыщает организм витаминами группы В.

Киноа с черникой и бананом

Фото: myhandbook.com Ингредиенты:

2/3 стакана киноа

1 стакан воды

1 банан

130 г черники

2/3 стакана натурального йогурта

1 столовая ложка меда.

Шаг 1. Отварите киноа в стакане воды и дайте остыть.

Шаг 2. Банан нарежьте. Смешайте киноа, ломтики банана и чернику.

Шаг 3. Подавайте киноа с йогуртом, медом. Сверху блюдо можно посыпать корицей.

Красная рыба

Рыба — не только отличный вариант для обеда и ужина, но и правильный продукт для начала дня. Особенно полезна красная рыба: она богата омега-3, селеном, витаминами, А и D.

Бейгл с копченым лососем

Фото: straus.md Ингредиенты:

1 цельнозерновой бублик

Несколько ломтиков копченого лосося

2 столовые ложки рикотты

1 столовая ложка лимонного сока

Руккола, соль и перец — по вкусу.

Шаг 1. Бейгл разрежьте на две части вдоль и подсушите в духовке.

Шаг 2. Смешайте рикотту, лимонный сок и мелко нарубленную рукколу, добавьте специи.

Шаг 3. Полученной смесью намажьте части бублика изнутри, добавьте лосось и соедините части бейгла.

Авокадо

Авокадо очищает организм от токсинов и укрепляет иммунитет, а за счет жирных кислот и полезных микроэлементов в составе авокадо можно назвать одним из лучших продуктов для завтрака.

Тосты с авокадо

Фото: nakyhne.net Ингредиенты:

300 г авокадо

4 ломтика цельнозернового хлеба

2 столовые ложки оливкового масла

Соль, перец, чеснок — по вкусу.

Шаг 1. Хлеб запеките в духовке до хрустящей корочки. Можно натереть тосты чесноком и смазать оливковым маслом.

Шаг 2. Разомните вилкой мякоть авокадо, добавьте специи.

Шаг 3. Смажьте каждый ломтик хлеба полученной массой.

Творог

Творог прекрасно усваивается и помогает нам укрепить зубы, ногти и кости. Этот продукт можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Творог с медом и свежими фруктами

Фото: zuccheroec.it Ингредиенты:

100 г творога

1 яблоко

½ апельсина

1 столовая ложка меда

Сметана по вкусу.

Шаг 1. Порежьте дольками яблоко и апельсин.

Шаг 2. Творог разомните вилкой, добавьте мед, при желании — сметану. Украсьте дольками фруктов.

По материалам KitchenMag.ru.