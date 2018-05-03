Шесть вкусных вариантов полезного завтрака 

Диетологи сходятся во мнении, что завтрак должен быть полноценным приемом пищи, и одна чашечка кофе с утра — не лучшее решение. Почитайте, как приготовить не только вкусный, но и полезный завтрак. Перед вами шесть незаменимых в нашем рационе продуктов и рецепты с ними.
Цитрусовые
Стакан апельсинового фреша обеспечит вам витаминный заряд и хорошее настроение на весь день. Но не стоит ограничиваться соком, ведь утро — идеальное время для полезных сладостей, поэтому советуем попробовать этот пирог с апельсинами.
Шоколадно-апельсиновый пирог
Фото: niksya.ru Ингредиенты:
3 апельсина
125 г миндального молока
1 чайная ложка сока лимона
200 г муки
40 мл растительного масла
50 г коричневого сахара
3 столовые ложки какао-порошка
Соль, экстракт ванили, разрыхлитель — по щепотке.
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °C.
Шаг 2. Смешайте миндальное молоко и сок лимона. Взбейте растительное масло с ванильным экстрактом и сахаром.
Шаг 3. Отдельно смешайте сухие ингредиенты, добавьте к ним молоко, затем масло и взбейте тесто.
Шаг 4. Извлеките мякоть из апельсинов, аккуратно срезав верхушки, и взбейте ее в блендере, затем добавьте к тесту. Перемешайте тесто еще раз и заполните им апельсиновые корки примерно на три четверти.
Шаг 5. Каждый апельсин заверните в фольгу и выпекайте примерно 30 минут, до готовности.
Куриные яйца
Яйца — один из основных источников белка и необходимых каждому из нас витаминов, и они идеально подходят для первого приема пищи.
Запеченные яйца
Фото: hrumhrum.com Ингредиенты:
2 яйца
100 г моцареллы
100 г тертого сыра
Соль и перец — по вкусу.
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200 °C.
Шаг 2. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, разбейте в нее яйца, добавьте сыры и приправы.
Шаг 3. Выпекайте в духовке около 10 минут. Блюдо можно украсить свежей зеленью — и вкусно, и полезно.
Киноа
В последнее время рецепты с киноа можно встретить на любом ресурсе о здоровом питании. Киноа содержит больше белка, чем все остальные злаки, и насыщает организм витаминами группы В.
Киноа с черникой и бананом
Фото: myhandbook.com Ингредиенты:
2/3 стакана киноа
1 стакан воды
1 банан
130 г черники
2/3 стакана натурального йогурта
1 столовая ложка меда.
Шаг 1. Отварите киноа в стакане воды и дайте остыть.
Шаг 2. Банан нарежьте. Смешайте киноа, ломтики банана и чернику.
Шаг 3. Подавайте киноа с йогуртом, медом. Сверху блюдо можно посыпать корицей.
Красная рыба
Рыба — не только отличный вариант для обеда и ужина, но и правильный продукт для начала дня. Особенно полезна красная рыба: она богата омега-3, селеном, витаминами, А и D.
Бейгл с копченым лососем
Фото: straus.md Ингредиенты:
1 цельнозерновой бублик
Несколько ломтиков копченого лосося
2 столовые ложки рикотты
1 столовая ложка лимонного сока
Руккола, соль и перец — по вкусу.
Шаг 1. Бейгл разрежьте на две части вдоль и подсушите в духовке.
Шаг 2. Смешайте рикотту, лимонный сок и мелко нарубленную рукколу, добавьте специи.
Шаг 3. Полученной смесью намажьте части бублика изнутри, добавьте лосось и соедините части бейгла.
Авокадо
Авокадо очищает организм от токсинов и укрепляет иммунитет, а за счет жирных кислот и полезных микроэлементов в составе авокадо можно назвать одним из лучших продуктов для завтрака.
Тосты с авокадо
Фото: nakyhne.net Ингредиенты:
300 г авокадо
4 ломтика цельнозернового хлеба
2 столовые ложки оливкового масла
Соль, перец, чеснок — по вкусу.
Шаг 1. Хлеб запеките в духовке до хрустящей корочки. Можно натереть тосты чесноком и смазать оливковым маслом.
Шаг 2. Разомните вилкой мякоть авокадо, добавьте специи.
Шаг 3. Смажьте каждый ломтик хлеба полученной массой.
Творог
Творог прекрасно усваивается и помогает нам укрепить зубы, ногти и кости. Этот продукт можно есть и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Творог с медом и свежими фруктами
Фото: zuccheroec.it Ингредиенты:
100 г творога
1 яблоко
½ апельсина
1 столовая ложка меда
Сметана по вкусу.
Шаг 1. Порежьте дольками яблоко и апельсин.
Шаг 2. Творог разомните вилкой, добавьте мед, при желании — сметану. Украсьте дольками фруктов.
По материалам KitchenMag.ru.