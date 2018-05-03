9 продуктов, которые нужно исключить, чтобы убрать живот

К сожалению, никто не придумал волшебное средство, благодаря которому на месте надоедливого живота как по взмаху волшебной палочки появляются желанные кубики пресса. Если вы хотите убрать живот, вам точно не обойтись без физических нагрузок. Вот только результат от регулярных упражнений не будет особо заметен, если при этом вы не измените свое питание. Нет, мы вовсе не призываем вас отказаться от вкусностей или перейти на белковую пищу — одной индейкой и яйцами сыт точно не будешь. Но вероятно, в вашем рационе есть продукты, мешающие избавиться от жира на животе. С какими из них мы сталкиваемся каждый день?

Хлебобулочные изделия

Вы наверняка догадались, что в числе продуктов, мешающих убрать живот, значатся хлебобулочные изделия. Бутерброды, рогалики, булочки и сушки поднимают нам настроение (они ведь такие вкусные), но при этом регулярно откладываются в районе талии, поэтому вам однозначно нужно исключить их из своего рациона. Вместо мучных изделий и сладостей ешьте больше белковой пищи, не пренебрегайте фруктами и овощами.

Если же жизнь без хлеба кажется вам сущим адом, вам следует отыскать в пекарне или магазине свежий цельнозерновой хлеб. Он обладает большей питательной ценностью, а значит, надолго насыщает организм, при этом не оставляя следов на животе. А вот популярные хлебцы мы настоятельно рекомендуем убрать от себя подальше — да, на первый взгляд в них не так уж и много калорий, зато вы точно не заметите, как съедите всю пачку и получите ударную дозу углеводов. Согласитесь, не самый лучший вариант для тех, кто хочет быть в форме.

Поваренная соль

Какую роль играет соль в появлении живота? Сама по себе она никак не влияет на жировые отложения. Но в то же время соль может вызвать сильные отеки, из-за которых вы будете выглядеть полнее, чем есть на самом деле. Постарайтесь убрать соль из рациона или свести к минимуму количество этого продукта, когда вы добавляете его в свои блюда. А придать пище пикантный вкус помогут свежие травы и, конечно же, ароматные специи — имбирь, базилик и куркума.

По сути, сыр кажется нам очень полезной едой — в нем действительно много белков и …насыщенных жиров. В состав всех молочных продуктов входят длинноцепочечные триглицериды, которые мешают убрать живот. Конечно, это не значит, что вам нужно полностью исключить молоко из своего рациона — например, обезжиренное молоко снабжает организм необходимыми белками и кальцием.

А вот количество сыра нужно свести к минимуму — иначе лишние сантиметры не будут уходить с живота (о жирных плавленых сырках советуем вам забыть и вовсе). Отличная альтернатива обычному сыру — любимый вегетарианцами тофу. Этот продукт изготавливают из чистого сырья, в его составе нет консервантов (конечно, если вы выбираете свежий тофу, а не тот, который хранится годами). Он может быть как классическим, так и с разными вкусными вкраплениями вроде чеснока или оливок, поэтому у вас всегда будет выбор.

Диетическое питание

Этот пункт точно удивит вас. Благодаря рекламе мы уверены, что любой диетический продукт поможет нам убрать живот и избавиться от лишних килограммов, но многие из них действуют с точностью до наоборот. Например, популярные белковые коктейли обладают низкой калорийностью и содержат совсем немного жира, при этом консервантов в них хоть отбавляй. Ничуть не лучше и распиаренные диетические батончики, от которых также лучше отказаться: их употребление не поможет вам обмануть организм. Он все равно будет требовать привычную пищу — суп, второе и салат.

Если вы хотите убрать лишние сантиметры с талии, ешьте продукты, богатые витаминами и минералами. Во-первых, после них чувство голода надолго покинет вас и вы не будете судорожно думать, чем занять рот, во-вторых, спустя некоторое время вы заметите потрясающий результат от своего нового меню: состояние вашей кожи и волос значительно улучшится, а вместе с этим вы станете бодрее, веселее и энергичнее.

Газированные напитки

Какие только сказки не рассказывают нам производители газированных напитков: они давно пытаются убедить нас, что от их продукции не появляется дряблый живот и лишний вес, но как бы не так! Не стоит верить рекламе: даже если в газированной воде вроде диетической колы сахара как такового и нет, в ней всегда присутствуют его заменители — фруктоза или аспартам, — которые действуют не хуже классических углеводов и приводят к появлению ненавистного жира на животе (именно он скрывает от мира ваш стальной пресс).

Вместо того чтобы ежедневно испытывать свой организм сомнительными напитками, которыми заставлены полки в магазинах, пейте самую обычную воду. Хотите разнообразить ее вкус, не прибегая к вредным добавкам? Выжмите в нее сок лимона или положите нарезанные на мелкие кусочки фрукты. Кстати, если вы заведете стеклянную или пластиковую бутылку с широким горлом, вы всегда сможете носить самодельный напиток с собой — и на учебу, и на работу, и в спортзал, — а заодно забудете про свой живот.

Мясные продукты

Споры о том, нужно ли людям употреблять мясо, не утихают который десяток лет. Думаем, вы в курсе, что мясные блюда могут входить в меню всех худеющих и быть полноценной частью здорового питания — с их помощью в организме появляется необходимое количество белка, от которого зависят уровень энергии в теле и регенерация мышечных тканей.

Тем не менее не все мясные продукты одинаково полезны — от некоторых из них вырастает живот. Обработанное мясо (в том числе и бекон) содержит немало вредных жиров, которые мешают убрать живот. Поэтому вместо сосисок, колбас и шашлыка нужно включить в рацион продукты, богатые растительным белком, или постное мясо — курицу и рыбу. Так вы сможете получать необходимую дозу питательных веществ.

Алкоголь

Многие уверены, что небольшие порции алкоголя не способны навредить организму, а бутылка холодного пива или стаканчик виски со льдом и вовсе помогают расслабиться после тяжелого рабочего дня. Но это далеко не так. Ученые доказали, что на физическую форму людей влияет не только то, сколько алкоголя они потребляют, но и то, каким напиткам они отдают предпочтение.

Представители университета штата Нью-Йорк в Буффало провели интересный эксперимент, участники которого в течение 30 дней выпивали примерно одинаковое количество алкоголя, но некоторые из них пили за раз только один напиток, а некоторые мешали все подряд. В результате люди, которые не ограничивались одним видом алкоголя, заработали больше жира на животе, чем те, кто довольствовался лишь одним напитком. В связи с этим мы можем прийти к следующему выводу: не стоит полностью отказываться от горячительных напитков, просто не надо смешивать их.

Кстати, эксперты по-прежнему советуют выпивать по вечерам бокал красного вина. Хорошие винные напитки являются отличными источниками мощных антиоксидантов и благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Готовые заправки для салатов

Любите добавлять в салаты готовые заправки и никак не можете убрать живот? У нас для вас плохая новость: соусы и разнообразные салатные смеси, которые представлены в магазинах в огромном количестве и разнообразии, не только обладают повышенной калорийностью и превращают легкие овощные блюда в негодную пищу, но и содержат целый ряд вредных веществ, способных нанести фигуре значительный вред.

Самой лучшей заменой таким заправкам служит растительное масло, но, если блюда без майонеза и соусов кажутся вам пресными и невкусными, прислушайтесь к важному совету, который дают приверженцы средиземноморской диеты, богатой пищей с антиоксидантами — рыбой, листовой зеленью и овощами. Вам нужно просто-напросто убрать из холодильника покупные заправки и заменить их самодельными, в которых точно не будет жира и химикатов. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок и вино/бальзамический уксус. В результате таких простых манипуляций вы получите вкусное, а главное — здоровое блюдо.

Фруктовые соки

Нет, речь идет не о свежевыжатых фруктовых соках — они полезны для организма и способствуют поддержанию его здорового состояния. А вот пакетированную продукцию, которую все по привычке приносят из магазинов, вам придется исключить из меню — она мешает привести себя в форму и убрать живот. В этих псевдосоках едва ли найдутся следы настоящих фруктов (чаще всего это разведенное пюре), зато в них присутствует внушительный список добавок, подсластителей и консервантов — именно по этой причине соки в пакетах хранятся так долго.

Примерно таким же составом могут похвастаться и разнообразные коктейли, приготовленные на основе сока. Поэтому мы советуем вам сделать подарок своему организму и готовить все шейки и напитки из фруктов собственноручно — вы точно будете уверены в том, из какого продукта они приготовлены, и забудете о жире на животе.