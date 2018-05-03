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В Латвии установлен новый рекорд Гиннесса по изготовлению самого большого торта для собак
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В Латвии установлен новый рекорд Гиннесса по изготовлению самого большого торта для собак 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 3 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В Латвии установлен мировой рекорд по изготовлению самого большого в мире торта для собак. В течение неполных семи часов повара приготовили изделие весом в 141 кг.
Новый рекорд установлен по случаю 100-летия провозглашения независимости Латвии, которое широко отмечается в этом году. Его инициатором выступила одна из крупнейших в республике сетей зоомагазинов.
Для изготовления торта были приглашены повара из местного ресторана. «Поскольку было важно добиться того, чтобы торт собакам не только нравился, но и был бы здоровой пищей для них, его рецепт был разработан в сотрудничестве с ветеринарами. В состав торта вошли картофельное пюре, брокколи, морковь, рис, овсяные хлопья, рапсовое масло, сливочное масло, куриное мясо и говяжий фарш», — отмечают организаторы рекорда.
Для того чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, было необходимо превзойти предыдущее достижение, установленное в июле прошлого года в Ирландии. Тогда местной сети зоомагазинов удалось испечь торт для собак весом в 92 кг. Кроме того, важным условием являлось то, что лакомство для собак после его приготовления должно было быть полностью съедено.
За процессом установления рекорда следили независимые наблюдатели, которые направят соответствующие отчеты в комитет Книги рекордов Гиннесса. После проверки всех документов латвийская сторона получит официальный сертификат, подтверждающий новое мировое достижение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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