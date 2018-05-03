Пей и худей: как сбросить вес при помощи воды

Любая женщина хочет быть стройной, ведь отсутствие лишнего веса — это не только красиво, но и полезно для здоровья. И какие только способы девушки и женщины по всему миру не пробуют, чтобы похудеть: знаменитые диеты от голливудских звезд, сыроедение и даже голодание. Но оказывается, не обязательно сидеть на изнуряющих диетах или отказывать себе в еде после шести, чтобы ненавистные килограммы уходили. Для начала попробуйте просто… правильно пить, причем самую обыкновенную воду.

Фото: real-vin.com Каким образом вода помогает худеть?

Во-первых, вода улучшает обмен веществ и не дает жирам из пищи задерживаться в организме и откладываться на талии или бедрах. Во-вторых, вода наполняет желудок и создает эффект сытости — есть и правда хочется меньше.

Когда пить?

В первую очередь утром, натощак. Стакан воды за полчаса до еды способствует пробуждению организма и «запускает» метаболизм. Вообще, воду лучше пить именно до еды в течение всего дня — это положительно отражается на пищеварении. А вот пить сразу после еды нежелательно: так вы приблизите чувство голода, так что лучше выждать час-два после приема пищи.

Сколько пить?

Два с половиной литра жидкости в день. Именно столько жидкости — воды, чая и кофе — нужно выпивать в сутки для того, чтобы организм терял лишний вес. Конечно, эта цифра условна, и нужно учитывать ваши индивидуальные особенности, но постарайтесь придерживаться такого количества.

Чего пить нельзя?

Фото: hi-news.ru Если вы хотите похудеть, откажитесь от мочегонных напитков. Иначе организм будет терять много жидкости, и жиры останутся с вами в виде лишних килограммов. Чай и кофе пить можно, но, разумеется, только без сахара.

Как питаться?

Питаться надо правильно. Приемы пищи должны быть полноценными. Если вес не уходит, можно попробовать постепенно снизить количество потребляемых за день калорий. Но не надо доводить их число до критической отметки — количество калорий должно соответствовать вашему росту, возрасту и весу. При этом рекомендуется сделать акцент именно на основных приемах пищи и по возможности отказаться от перекусов. Съеденный между завтраком и обедом бутерброд не только возбудит аппетит, но и может отложиться, например, на боках.

Если вы хотите похудеть без ущерба для собственного здоровья, лучший вариант — начать вести здоровый образ жизни: правильно питаться, пить воду и заниматься спортом. Но не ждите слишком быстрых результатов: чтобы вес пришел в норму, здоровое питание и физическая активность должны стать частью вашей жизни.