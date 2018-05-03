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Салат с куриным филе и крабами
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Салат с куриным филе и крабами 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Сытный, легкий и низкокалорийный благодаря заправке из нежирного йогурта, богатый витаминами, белком и клетчаткой — этот салат особенно хорош на обед.
Ингредиенты
Крабовое мясо 200 г  натуральный нежирный йогурт 150 г  зеленый лук пучок (мелко нарезать)
дижонская горчица 1 ст. л  салат ромен 2 пучка (листья порвать руками)
отварное куриное филе 240 г  помидоры 2 шт. (нарезать дольками)
спелый авокадо 1 шт. (нарезать кусочками)
Способ приготовления
Приготовьте заправку: в небольшой миске взбейте венчиком йогурт, лук, горчицу, по щепотке соли и свежемолотого черного перца.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте половину этой заправки с мелко нарезанными крабовым мясом и куриным филе.
Разложите листья салата на тарелки, полейте оставшейся половиной заправки.
Выложите декоративными сегментами нарезанные помидоры, курицу с крабами и авокадо.
Подавайте салат с цельнозерновыми хлебцами.
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