Салат с куриным филе и крабами

Сытный, легкий и низкокалорийный благодаря заправке из нежирного йогурта, богатый витаминами, белком и клетчаткой — этот салат особенно хорош на обед.

Ингредиенты

Крабовое мясо 200 г натуральный нежирный йогурт 150 г зеленый лук пучок (мелко нарезать)

дижонская горчица 1 ст. л салат ромен 2 пучка (листья порвать руками)

отварное куриное филе 240 г помидоры 2 шт. (нарезать дольками)

спелый авокадо 1 шт. (нарезать кусочками)

Способ приготовления

Приготовьте заправку: в небольшой миске взбейте венчиком йогурт, лук, горчицу, по щепотке соли и свежемолотого черного перца.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте половину этой заправки с мелко нарезанными крабовым мясом и куриным филе.

Разложите листья салата на тарелки, полейте оставшейся половиной заправки.

Выложите декоративными сегментами нарезанные помидоры, курицу с крабами и авокадо.

Подавайте салат с цельнозерновыми хлебцами.

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