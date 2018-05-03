Рукола рулит

Весенняя зелень хороша не только ароматом и вкусом. Она еще и настроение здорово поднимает.

Остро модная и у нас в последнее время, эта трава с пикантным орехово-перечным ароматом и характерной горчинкой считается иностранкой. Иногда ее название пишут с удвоенной буквой «к» — руккола, хотя итальянский оригинал (rucola) вроде бы ничего такого не обещает. Как это нередко случается в нашей гастрономической истории, при ближайшем рассмотрении и это растение нам не чужое. Под скромным названием «гусеничник» в диком виде оно появляется на свет ранней весной. Против сезонного авитаминоза отличное народное средство.

Эта разновидность салатной зелени быстро стала весьма популярной не только у ресторанной, но и в домашней кухне. Длинные фигуристые листики просто незаменимы в овощных салатах, особенно если к традиционным огурцам-помидорам и зеленому луку добавить кубики мягкого сыра вроде брынзы и горстку оливок или маслин. Именно рукола стала верной приметой средиземноморской кухни, которая не зря считается здоровой и полезной. Те же итальянцы очень уважают свою любимую траву с мясом, вприкуску: горстка свежей ароматной зелени отлично оттеняет основное блюдо, после такой комбинации никакой тяжести в желудке. Попробуйте руколу с дачными шашлыками; сразу поймете, о чем это они.

Важный нюанс: руколу не следует резать ножом, а если уж очень хочется измельчить, то лучше порвать ее руками. Но многие считают, что оптимальна она именно целыми листьями вместе со съедобными стебельками. И в свежем виде; тепловую обработку она, к сожалению, переносит так себе. Энтузиасты здорового образа жизни радостно рассказывают о пользе руколы для поддержания оптимального веса нашего организма. Им можно верить: в этой траве мало калорий, зато относительно много клетчатки, которая желудок слегка обманывает, создавая иллюзию насыщения.

Как ни удивительно, но эта блистательная итальянка неплохо себя чувствует на подмосковных огородах. Невзирая на все причуды нашего климата и особенно погоды. К тому же и высаживать ее можно с интервалами в неделю-две, чтобы все время была сочная и пахучая. Не зря многие известные рестораны в итальянской глубинке специально держат небольшие огороды на заднем дворе, куда повара выходят за свежей зеленью.