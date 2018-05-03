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Чизкейк без выпечки, карамель с солью. Как приготовить десерты дома
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Чизкейк без выпечки, карамель с солью. Как приготовить десерты дома 

АиФ Ставрополье 49 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чизкейк без выпечки
Чизкейк — один из немногих десертов, которые подходят для кормящих мам. Кондитеры –профессионалы и любители придумали немало модификаций торта, но во всех рецептах, кроме веганского, обязательно используется творожный сыр.
«Готовить чизкейк по классическому рецепту в домашних условиях довольно сложно: выпекать его следует на водяной бане, соблюдая особый температурный режим, который может меняться в зависимости от духовки, которую вы используете. Поэтому существует упрощённый рецепт для домашнего приготовления, не требующий выпечки», — поделилась Елена Полина, инженер-технолог общественного питания из Невинномысска.
Сперва нужно перемолоть печенье, а затем добавить к нему растопленное масло. Крошку с маслом утрамбовывают в разъёмной форме для выпечки и убирают в холодильник минимум на полчаса. Если времени совсем мало, можно воспользоваться и покупным коржом из песочного или бисквитного теста. Затем необходимо растворить желатин в воде и добавить к нему горячее молоко. Пока желатин готовится, в другой ёмкости смешивают сыр, сахарная пудру и сливки до однородного кремообразного состояния. С сыром маскарпоне хорошо сочетаются почти все вкусовые добавки, в том числе, цитрусовая цедра и какао, а с филадельфией кондитеры рекомендуют использовать только ванильный экстракт, поскольку сыр солоноват на вкус. В крем добавляют смесь с желатином и вновь взбивают, чтобы желатин распределился равномерно. Далее всё просто: сырно-желейную начинку заливают в готовую основу, остужают и отправляют в холодильник на четыре часа, чтобы торт застыл. Готовое угощение украшают ягодами, шоколадной или ореховой крошкой или поливают топингом.
Публикация от олеся (@olessi_artcake) 3 Май 2018 в 3:00 PDT
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