Зачем на кухне сыр и почему его нужно много разного

Многие сыры можно не только нарезать. А еще и пожарить или запечь.

Изобретательные французы немало полезного придумали в гастрономии. Вот и сырная тарелка как отдельное блюдо тоже от них подарок. Раскладываете на большой разделочной доске пять-шесть разных сыров — молодые и выдержанные, из коровьего и овечьего молока. Рядом на столе свежий хлеб, фрукты, орехи, виноград, несколько подходящих вин. Отличный фон для вечеринки!

Но ведь можно выступить еще круче. Покажите своим гостям, как здорово играют сыры в различных кулинарных жанрах. Ведь с ними можно приготовить много отличной еды помимо банального утреннего бутерброда. Они удобно различаются по степени зрелости и консистенции, от совсем молодых с очень нежной, практически творожной текстурой, до твердых выдержанных с весьма пикантным ароматом и вкусом. Одни прекрасно режутся, а другие можно только натереть.

Скажем, почти в любом салате сыр будет уместен. Но не любой. Крупные ломти молодого солоноватого вроде брынзы или греческой феты не только придадут пикантную вкусовую ноту вашему салату, но заодно еще и его объем поддержат. А вот мелко натертый твердый пармезан объем будет скрадывать, но зато хорошо смешается с салатной заправкой.

Некоторые сорта сыра из овечьего молока вроде кипрского халуми или болгарского качкавала очень хороши в жареном виде. Перед сковородкой ломтики такого сыра можно обвалять в обычной муке. Или организуйте им сложную панировку: сначала мука, потом взбитое яйцо, напоследок сухарная крошка. Моцарелла хорошо плавится, поэтому ее часто используют для пиццы. Опять-таки, итальянцы не зря добавляют свою горгонзолу в ризотто. Будете варить что-нибудь рисовое, бросьте в кастрюлю кусочек аналогичного отечественного сыра, вашу кашу он наверняка не испортит. Пометка в рецепте Au gratin обещает обычно запеканку под сыром; при желании ее можно приготовить поострее, добавив пряностей.

Кстати, о винах. Чтобы получить максимальное удовольствие от сырного стола, предложите гостям хотя бы три разных вина: белое и красное сухое и белое сладкое. Разные по вкусу и аромату, эти вина будут самым неожиданным образом сочетаться с различными сырными блюдами. Но каждый наверняка найдет что-то подходящее для себя.