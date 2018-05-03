«Русский» салат по-испански 

Испанская версия любимого многими «Оливье».
Ингредиенты
Картофель 600 г морковь 150 г зеленый горошек 150 г стручковая фасоль 100 г яйца 3 шт консервированный тунец 1 банка
черные оливки 60 г каперсы 60 г зерна кукурузы 50 г майонез 300 г Способ приготовления
Картофель, морковь и яйца отварите. Овощи остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Стручковую фасоль отварите или бланшируйте в кипящей воде. Откиньте на дуршлаг, остудите и нарежьте маленькими кусочками.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИспанская
Яйца и оливки сложите в блендер и измельчите. Сложите в большой салатник. Добавьте картофель, морковь, фасоль, горошек, каперсы и кукурузу. Посолите и перемешайте. Затем добавьте тунца и майонез. Аккуратно перемешайте. Подавайте охлажденным.