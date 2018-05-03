Салат из овощей и пшеницы

Необычный теплый салат из пшеницы со свежими овощами.

Ингредиенты

Пшеница 200 г красный лук 1 шт оливковое масло 5 ст. л.

бальзамический уксус 3 ст. л.

зеленый лук 4 стебля

болгарский перец 1 шт морковь 1 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

В небольшую кастрюлю налейте 750 мл воды. Посолите ее и доведите до кипения. Всыпьте пшеницу и варите ее до мягкости, около 45-60 минут.

Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Когда пшеница уже будет почти готова, потушите лук в 2 столовых ложках масла на среднем огне до прозрачности. Снимите с огня, добавьте оставшееся масло и уксус.

Тем временем измельчите зеленый лук, морковь и перец нарежьте мелкими кубиками. Сложите в большую миску, добавьте тушеный лук и пшеницу. Посолите и поперчите, перемешайте. Подавайте теплым.