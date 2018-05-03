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Салат из овощей и пшеницы
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Салат из овощей и пшеницы 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Необычный теплый салат из пшеницы со свежими овощами.
Ингредиенты
Пшеница 200 г  красный лук 1 шт  оливковое масло 5 ст. л.
бальзамический уксус 3 ст. л.
зеленый лук 4 стебля
болгарский перец 1 шт  морковь 1 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
В небольшую кастрюлю налейте 750 мл воды. Посолите ее и доведите до кипения. Всыпьте пшеницу и варите ее до мягкости, около 45-60 минут.
Время готовки1 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Когда пшеница уже будет почти готова, потушите лук в 2 столовых ложках масла на среднем огне до прозрачности. Снимите с огня, добавьте оставшееся масло и уксус.
Тем временем измельчите зеленый лук, морковь и перец нарежьте мелкими кубиками. Сложите в большую миску, добавьте тушеный лук и пшеницу. Посолите и поперчите, перемешайте. Подавайте теплым.
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