Салат из свеклы и пасты

Теплый салат из пасты, вареной свеклы и сыра фета.

Ингредиенты

Свекла 400 г кедровые орехи 50 г оливковое масло 2 ст. л.

красный лук (маленький) 1 шт чеснок 2 зубчика

паста (мелкая) 250 г фета 100 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Свеклу помойте и отварите в подсоленной воде до мягкости. Затем охладите, очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем обжарьте кедровые орехи на сухой сковороде, пока они не подрумянятся.

Масло разогрейте на сковороде, добавьте нарезанный тонкими полукольцами лук и измельченный чеснок. Готовьте до золотистого цвета, около 10 минут.

Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду.

Пасту выложите в салатник, добавьте свеклу, обжаренный лук и чеснок, кедровые орехи и раскрошенную фету. Посолите и поперчите по вкусу.