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На Среднем Урале подскочили цены на кофе и яйца
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На Среднем Урале подскочили цены на кофе и яйца 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Цены на товары и услуги в Свердловской области на январь и февраль 2018 года выросли на 0,8%. Продукты питания подорожали на 1,4%, алкоголь и непродовольственные товары — на 0,6%, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.
Сильнее всего подорожало кофе — на 2,8%. Овощные консервы выросли в цене на 2,6%, куриные яйца — на 1,8%, а молоко, рыба, сыр и хлеб из пшеничной муки — на 0,7-0,9%.
Некоторые продукты, напротив, подешевели. Цены снизились на крупы и бобовые — на 5,1%, масла и жиры — на 0,9%, пшеничную муку — на 0,7%, мясопродукты — на 0,6% и сахар — на 0,4%.
"Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце марта 2018 года составила 4 171,9 рубля и по сравнению с началом года увеличилась на 3,5%", — уточнили в Свердловскстате.
Среди непродовольственных товаров рост цен зафиксирован на резиновую обувь — на 2,6%, бельевой трикотаж — на 1,9% и печатные издания — на 1,6%. Цены на автомобильный бензин повысились в среднем на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,5%.
Тарифы на коммунальные услуги выросли на 1%. Проезд в пригородных поездах подорожал на 3,6%, на междугородних автобусах — на 0,8%. Зато стало дешевле лечиться — плата за медицинские услуги и проживание в санаториях упала на 7,1%.
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