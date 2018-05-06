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Названы 10 самых опасных для сердца продуктов
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Названы 10 самых опасных для сердца продуктов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Если нет возможности исключить эти продукты из рациона совсем, употреблять их, по словам специалистов, нужно только в крайнем случае. О том, какие продукты наносят самый большой урон сердечно-сосудистой системе, пишет журнал Time. На страницах издания эксперты опубликовали перечень из десяти наименований. Гамбургеры. Сочетание насыщенных жиров и углеводов, которое представляют собой гамбургеры, может оказать пагубное влияние на здоровье сердца. Кроме того, заведения быстрого питания, которые их готовят, часто используют не самые качественные ингредиенты. Колбаса. Колбасные изделия и другие виды продуктов из обработанного мяса содержат не только насыщенные жиры, но и слишком большое количество соли — идеальное сочетание для развития гипертонии. Интенсивно жаренная пища. Активная жарка на раскаленной плите способствует формированию транс-жиров, давно известных науке своей способностью повышать уровень плохого холестерина в сосудах и артериях. Конфеты. А также печенье и практически все сладкие и десертные изделия готового производства. Рацион с высоким содержанием сахара — это серьезная угроза для сердца, говорится в докладе JAMA Internal Medicine. Кроме того, он способствует появлению лишнего веса и диабета, повышает холестерин. Соки. Соки из магазина, в особенности фруктовые, являются чемпионами по количеству сахара, которые усваивает организм. Сладкие злаки. Готовые сухие завтраки, которые часто преподносятся как часть здорового питания, на самом деле перегружены сахаром и углеводами. Это повышает риск воспаления, а также обостряет желание потребить еще больше сахара. Маргарин. В нем распространены трансжиры, которые активизируют процесс скопления холестериновых бляшек в артериях и сосудах. Пицца. Это блюдо содержит чрезвычайно высокое количество натрия, а помимо этого, — еще и насыщенный жир, плюс сахар, который присутствует в соусах для пиццы. Диетическая газировка. Исследования говорят о том, что люди, употребляющие диетические газировки, склонны потреблять больше калорий с остальной едой и напитками. Также известно, что употребление газировок ведет к негативным изменениям в бактериальном составе желудка. Ранее МедикФорум писал о том, что экспертами были названы наиболее неподходящие для завтрака продукты.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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