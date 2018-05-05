Ученые назвали лучшие продукты для употребления в жару

В жаркие дни естественным путем снижается потребность организма в продуктах калорийных и энергоемких. Что же тогда нужно есть? По словам научных специалистов, жаркая погода — непростое испытание для организма: для адаптации к некомфортной высокой температуре нужен крепкий иммунитет. Эксперты составили список продуктов питания, которые помогают легче пережить жаркие дни, об этом пишет Hronika.info. Вот как выглядит этот продуктовый перечень: Огурцы. Предельно насыщенные влагой, эти овощи защищают организм от обезвоживания и отлично освежают. Помидоры. Некоторые ученые считают, что для увлажнения организма нужно не столько пить воду, сколько употреблять содержащие ее продукты. Помидоры в этом плане идеальны: помимо большого количества жидкости в них много витаминов. Фасоль. Согласно имеющимся научным данным, употребление фасоли нормализует работу потовых желез. Гречка. Гречневая крупа — хороший источник железа, важного для поддержания здорового уровня гемоглобина в организме. Если гемоглобин в норме, жара переносится легче, утверждают ученые. Яблоки. Среди фруктов яблоки являются одними из лучших — они доступны и содержат множество полезных нутриентов. Их употребление восполняет утраченные в жаркие дни полезные вещества, которые вымываются из организма вместе с потом и мочой из-за обильного питья. Зелень. Разнообразная зелень содержит необходимые для здоровой психики и качественного сна витамины группы B. Кроме того, это прекрасный источник влаги — более чем на 90 процентов зеленые листовые овощи состоят из воды. Ягоды. В них содержатся витаминные соединения, которые не встречаются больше ни в каких других продуктах. Кисломолочные продукты. Их употребление не только помогает утолить жажду, но и насыщает без тяжести для пищеварения, восполняют дефицит белка. При этом кисломолочные продукты хорошо сочетаются с растительными продуктами. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты ученые считают неподходящими для употребления за завтраком.