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Ученые назвали три способа похудеть без диет
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Ученые назвали три способа похудеть без диет 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Список способствующих похудению рекомендаций возглавили цитрусовые. С наступлением тепла стремление к похудению становится более массовым и сильным. Многие людей для обретения желанной стройности садятся на различные диеты, — но ученые утверждают: можно добиваться похудения и без диет, сообщает сетевое издание «Dni24». В частности, проститься с избыточными килограммами помогает заблаговременное планирование рациона питания на весь день. Необходимо заранее составить почасовой график и питаться в соответствии с ним, выбирая продукты с максимумом ценности и минимальным вредом для здоровья. Если регулярно следовать такой привычке, то можно быстро привести фигуру в норму, убеждены эксперты. Второй простой способ худеть без диет — употреблять достаточно воды. Нужно пить чистую воду, чай или кофе без сахара и подсластителей. Кроме того, важно употреблять много фруктов и овощей, содержащих влагу, — поскольку в этом случае организм с водой получает еще и ценные для него витамины, а также минералы. Особенно полезны в этом плане цитрусовые. Способ третий — перестать перекусывать вредными продуктами. Ученые отмечают: если перестать употреблять печенье и другую выпечку, шоколадки (исключение — темный шоколад с высоким содержанием порядка 80% какао-бобов), чипсы и другие малополезные закуски, а вместе этого есть сырые овощи и орехи, для похудения не придется садиться на диету. В этом случае организм начнет получать больше полезных веществ, что поспособствует активации его обменных процессов. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были отдельно выделены пять главных факторов, от которых зависит вес человека.
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