Врачи назвали 5 продуктов для продления жизни

Научные специалисты время от времени представляют списки по-разному полезных продуктов. В этот раз медики рассказали о том, как за счет рациона продлить жизнь. Ученые составили перечень продуктов, употребление которых улучшает многие функции организма и благодаря этому дает эффект увеличения срока жизни, передает Еxpress. Вот продукты, которые оказались включенными в этот список: Кофе. При условии, что у человека нет противопоказаний к употреблению кофе, он может смело выпивать до трех чашек в день. Присутствие кофе в рационе человека способствует снижению риска смерти от «любых причин», заявили исследователи на страницах издания. Рыба. Никакой другой продукт не сочетает в себе белки, омега-3 жирные кислоты и другие ценные для здоровья питательные вещества так, как рыба. Весь этот набор отлично усваивается и при этом не утяжеляется насыщенными жирами подобно другим пищевым источникам животного белка. Арахис и бобы. Эти продукты содержат в себе все девять незаменимых аминокислот, которые тело человека не может вырабатывать самостоятельно. Регулярное потребление орехов и бобовых уменьшает риск сердечных заболеваний. Перец чили. В его составе присутствуют уникальные вещества, защищающие от многих заболеваний. Статистически любители острых блюд живут дольше тех, кто на дух не переносит жгучий перец. Черный шоколад. Содержит антиоксиданты и прекрасно подходит для оздоровдления сосудов и сердца, а также благоприятно воздействует на нервную систему, повышая степень защиты от стрессов. Съедайте немного шоколада с высоким уровнем какао-бобов ежедневно, если хотите прожить дольше, посоветовали научные эксперты. Ранее МедикФорум писал о том, какие способы позволяют человеку продлить функционал головного мозга.