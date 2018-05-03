Рецепт дня: Картофельная запеканка с рыбой

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня блюдо для семейного обеда или ужина — запеканку из картофеля с рыбой.

Просто, вкусно, сытно и полезно. Рыбу можно брать практически любую. Подойдут хек, минтай, пангасиус, треска, палтус, морской язык. Главное, чтобы костей было поменьше.

Что понадобится:

— 1 кг картофеля

— 1 кг рыбы

— 3–4 моркови

— 2 луковицы

— 300 г сметаны

— растительное масло

— соль (по вкусу)

— щепотка молотого черного перца

— 50 г сыра

Как готовить:

Очистите лук, картофель и морковь.

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. На разогретом масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, потомите на медленном огне, посолите, уберите с плиты.

Рыбу очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками. Посолите, приправьте черным перцем, смешайте с обжаренным луком и морковью.

Картошку нарежьте тонкими, 4–5 мм толщиной, кружочками.

Смажьте маслом форму для выпечки, выложите слой картофельных ломтиков немного внахлест, смажьте сметаной, затем слой рыбы с овощами, потом снова картофель, сметану, затем рыбу. Слегка присаливайте каждый картофельный слой.

Посыпьте верх натертым сыром, прикройте форму фольгой, чтобы запеканка не сохла и в ней сохранялась сочность, и запекайте при 200 градусах минут 35–40.

Снимите фольгу, дайте расплавиться и зарумяниться сыру. Готово!