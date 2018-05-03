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Рецепт дня: Картофельная запеканка с рыбой
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Рецепт дня: Картофельная запеканка с рыбой 

ИД «Собеседник» 57 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня блюдо для семейного обеда или ужина — запеканку из картофеля с рыбой.
Просто, вкусно, сытно и полезно. Рыбу можно брать практически любую. Подойдут хек, минтай, пангасиус, треска, палтус, морской язык. Главное, чтобы костей было поменьше.
Что понадобится:
— 1 кг картофеля
— 1 кг рыбы
— 3–4 моркови
— 2 луковицы
— 300 г сметаны
— растительное масло
— соль (по вкусу)
— щепотка молотого черного перца
— 50 г сыра
Как готовить:
Очистите лук, картофель и морковь.
Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. На разогретом масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, потомите на медленном огне, посолите, уберите с плиты.
Рыбу очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками. Посолите, приправьте черным перцем, смешайте с обжаренным луком и морковью.
Картошку нарежьте тонкими, 4–5 мм толщиной, кружочками.
Смажьте маслом форму для выпечки, выложите слой картофельных ломтиков немного внахлест, смажьте сметаной, затем слой рыбы с овощами, потом снова картофель, сметану, затем рыбу. Слегка присаливайте каждый картофельный слой.
Посыпьте верх натертым сыром, прикройте форму фольгой, чтобы запеканка не сохла и в ней сохранялась сочность, и запекайте при 200 градусах минут 35–40.
Снимите фольгу, дайте расплавиться и зарумяниться сыру. Готово!
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