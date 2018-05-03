Домашний маскарпоне: как это сделать

После того как с прилавков магазинов исчезли импортные продовольственные товары, самым желанным сувениром из-за границы стали обычные рядовые продукты вроде ветчины и сыра.

Отечественный производитель хоть и пытается подстраиваться под потребности своих покупателей и осваивать изготовление заграничных продуктов по ускоренной программе, но пока все что он может предложить — это безвкусная масса по неоправданно высокой цене.

Вот и приходится покупателям искать новые пути решения и способы воссоздать своими силами продукт приемлемого качества. Некоторые продовольственные товары, как, например, пармиджано-реджано или прошутто котто в домашних условиях приготовить весьма непросто: в этом деле нужен профессиональный подход, практический опыт и строгое соблюдение температурного режима. К счастью, есть ряд продуктов, которые не так капризны, и сделать их можно прямо у себя на кухне или в погребе.

Сегодня мы расскажем о том, как в домашних условиях приготовить маскарпоне.