Домашний маскарпоне: как это сделать 

После того как с прилавков магазинов исчезли импортные продовольственные товары, самым желанным сувениром из-за границы стали обычные рядовые продукты вроде ветчины и сыра.
Отечественный производитель хоть и пытается подстраиваться под потребности своих покупателей и осваивать изготовление заграничных продуктов по ускоренной программе, но пока все что он может предложить — это безвкусная масса по неоправданно высокой цене.
Вот и приходится покупателям искать новые пути решения и способы воссоздать своими силами продукт приемлемого качества. Некоторые продовольственные товары, как, например, пармиджано-реджано или прошутто котто в домашних условиях приготовить весьма непросто: в этом деле нужен профессиональный подход, практический опыт и строгое соблюдение температурного режима. К счастью, есть ряд продуктов, которые не так капризны, и сделать их можно прямо у себя на кухне или в погребе.
Сегодня мы расскажем о том, как в домашних условиях приготовить маскарпоне.
Для приготовления маскарпоне понадобится:
- 2 чашки жирных сливок (около 20%)
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Сливки вылить в небольшую кастрюлю. На медленном огне, при постоянном помешивании, довести сливки до температуры 82-85 °C. Поддерживая такой температурный режим, варить сливки, помешивая, примерно 3 минуты.
- Спустя 3 минуты добавить в сливки лимонный сок. Продолжать варить сливки также постоянно помешивая еще 3 минуты. Когда масса будет напоминать густой крем, снять с огня и остудить до комнатной температуры, около 20-30 минут.
- На этом этапе приготовления главное внимательно следить за тем, как меняется консистенция, и не передерживать сливки на огне.
- Над кастрюлей установить небольшой дуршлаг или сито и застелить его марлей, сложенной в три слоя. Охлажденный маскарпоне выложить на марлю, прикрыть ей сверху сыр и убрать в холодильник на ночь.
- Утром жидкость необходимо слить, а отстоявшуюся массу размешать и дать ей постоять в холодильнике еще один-два дня — за это время сыр приобретет нежный, насыщенный вкус.