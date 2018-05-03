Производство черной киры на Вологодчине вырастет почти вдвое

Согласно статистическим данным, почти 60 процентов от всего объема осетровой икры, легально произведенной на территории Российской Федерации, выпускают в регионе Северо-Западного федерального округа.

На ферме в Кадуе выращивают несколько видов ценных пород рыбы: осетра, стерлядь, белугу. Отдельным особям уже под тридцать лет. Один раз в два года они могут давать икру.

Перед забором продукта каждую особь просматривают на УЗИ, определяют степень готовности икры. А потом ее забирают — словно выдаивают. При этом рыба остается целой и невредимой. После процедуры она снова возвращается в воду. За всю жизнь одна рыба, а прожить она может и до пятидесяти лет, дает несколько десятков килограммов черной икры. Рыночная стоимость одного килограмма составляет 100 тысяч рублей.

— Мы используем метод прижизненного получения икры, — сообщил директор рыботоварной фирмы Михаил Новиков

В настоящее время на рыбоводной ферме получают около 25 тонн черной икры в год. Руководство предприятия планирует увеличить объем производства до 40 тонн.

Баночки черной икры вологодского производства пользуются популярностью у покупателей. Потребители доверяют качеству товара. Рыбная продукция, произведенная в Вологодской области, отмечена шестью золотыми медалями на международных выставках и представлена во всех сегментах российского рынка деликатесов. Кроме того, она успешно экспортируется в США, Японию, ОАЭ и многие другие страны.

На предприятии созданы продуктивные маточные стада осетровых. От них и получают икру для пищевых и рыбоводных целей, а также выращивают рыбопосадочный материал и товарную рыбу.

Специалисты фирмы работают над сохранением генофонда некоторых исчезающих видов осетровых и формируют собственную коллекцию. А сотрудничество с многочисленные научными институтами, исследовательскими центрами, как российскими, так и зарубежными, дает возможность применять в производственном процессе самые передовые технологии, а главное — содержать рыбу в комфортных условиях, приближенным к естественным.

Кстати

Вологодская область в Северо-Западном федеральном округе относится также к лидерам по производству молока. Одно из самых известных здесь предприятий — Вологодский учебно-опытный молочный завод имени Верещагина, который называют отцом «вологодского масла». На заводе до сих пор хранят столетнюю технологию производства масла. Учебно-опытный молочный завод в поселке Молочное входит в число ведущих молокоперерабатывающих предприятий региона, является одним из правообладателей бренда «Настоящий вологодский продукт». Кроме того, он имеет свидетельство №1 на право пользования наименованием места происхождения товара «Вологодское масло». В прошлом году Учебно-опытный молочный завод имени Верещагина на Всероссийском конкурсе «Молочный успех — 2017» получил гран-при за сливочное масло «Любительское соленое» и «Шоколадное», золотую медаль за питьевое молоко, диплом лауреата конкурса за творог. А уже в нынешнем году знаменитое сливочное масло «Вологодское» на Всероссийской выставке «Продэкспо» снова удостоилось золотой медали.