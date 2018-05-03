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Названы самые неподходящие сочетания продуктов
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Названы самые неподходящие сочетания продуктов 

МедикФорум 25 минут назад
Фото: МедикФорум
Многие продуктовые сочетания кажутся традиционными для кухни, но, оказывается, даже среди них есть совершенно неподходящие. Эксперты в области питания назвали самые неподходящие продуктовые дуэты, проинформировала электронная газета ZIV.ru. В составленный специалистами список вошли следующие миксы: Мясо с картошкой. Крахмал, содержащийся в картофеле, и мясной белок требуют для своего переваривания разных ферментов — съеденные вместе, они сильно утяжеляют пищеварение и вызывают изжогу, вздутие, газы. Мясо нужно есть вместе с овощами, — но только с зелеными вроде капусты и кабачков. Гречка с молоком. В гречке много железа, а в молоке — кальция. Эти нутриенты мешают усвоению друг друга, есть их нужно в разное время. Макароны с фаршем. Их лучше не есть вместе по той же причине, что и картошку с мясом. Макароны содержат крахмалистые углеводы, которые в процессе усвоения выделяют глюкозу, крайне плохо сочетаемую с белками мяса. Макароны правильнее есть с овощами. Молоко и бананы. Фрукты, в особенности сладкие, всегда следует есть как отдельное блюдо, не сочетая их с другой пищей. В противном случае пищеварение может «взбунтоваться». Помидоры и огурцы. Забудьте раз и навсегда о салате из помидоров и огурцов — их смешивание вносит разлад в биохимические реакции организма. В результате такого микса организм не усваивает витамины, а, кроме того, может появиться отечность. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые обнаружили в полезном, казалось бы, зеленом чае способность вредить зубам не меньше сигарет и кофе.
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