Жри мороженое и не толстей: 3 рецепта домашнего мороженого без ущерба для фигуры 

По информации «Комсомолки», студенты петербургского университета ИТМО создали мороженое для похудения и роста мышц: в нем нет сахара и жиров, зато много белка. Продукт-новинка получил название Pro&Ice и уже продается в спортивных магазинах Северной столицы.
А мы подготовили для вас три простых рецепта холодных десертов, которые можно приготовить дома самостоятельно и радостно справляться с грядущей жарой без ущерба для фигуры.
1. Шоколадное протеиновое мороженое
Ингредиенты:
молоко (на выбор — коровье, миндальное, кокосовое) — 250 мл;
протеин — 1 скуп (30 г);
порошок какао — 2 ч. л. ;
подсластители (на выбор — стевия, сукралоза и т.д.) — по вкусу.
Разлейте стакан молока по формочкам для льда и поставьте в морозилку на ночь. Замерзшее молоко переложите в блендер и взбейте с протеином, какао и 50 мл жидкого молока. Для сладости добавьте сахарозаменитель. Получившуюся пластичную массу выложите в креманки и сразу подавайте на стол, посыпав кокосовой стружкой, тертым горьким шоколадом или обжаренными измельченными орехами.
2. Ягодный сорбет
Ингредиенты:
замороженные ягоды (на выбор — клубника, малина, черешня и т.д.) — 1 стакан;
банан — 0,5 штуки;
лимон — 0,5 штуки;
мед — 1 ч. л.
Ягоды достаньте из морозилки и оставьте на некоторое время. После чего закиньте в блендер и перемелите. Туда же добавьте банан. Добавьте в чашу блендера сок лимона и мед. Еще раз взбейте. Полученную массу перелейте в специальные формочки для мороженого на палочке. Если их нет, то можно использовать пластиковые стаканчики. Уберите в морозилку на 2 часа. Перед подачей украсьте сорбет веточками мяты.
3. Тропическое йогуртовое мороженое
Ингредиенты:
йогурт натуральный — 210 г;
сок апельсиновый — ⅔ стакана;
бананы — 2 штуки;
цедра 1 лайма;
сок лайма — 1 ст. л. ;
мед — 1 ст. л.
Смешайте в блендере до однородного состояния йогурт, мед, апельсиновый сок, резаные бананы, цедру целого лайма и 1 столовую ложку сока лайма. Перелейте получившуюся массу в формочки или креманки и поставьте в морозилку на 4 часа. Чтобы готовое мороженое легче отделялось от формочек, опустите их в горячую воду на пару секунд.