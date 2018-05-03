Жри мороженое и не толстей: 3 рецепта домашнего мороженого без ущерба для фигуры

По информации «Комсомолки», студенты петербургского университета ИТМО создали мороженое для похудения и роста мышц: в нем нет сахара и жиров, зато много белка. Продукт-новинка получил название Pro&Ice и уже продается в спортивных магазинах Северной столицы.

А мы подготовили для вас три простых рецепта холодных десертов, которые можно приготовить дома самостоятельно и радостно справляться с грядущей жарой без ущерба для фигуры.

1. Шоколадное протеиновое мороженое

Ингредиенты:

молоко (на выбор — коровье, миндальное, кокосовое) — 250 мл;

протеин — 1 скуп (30 г);

порошок какао — 2 ч. л. ;

подсластители (на выбор — стевия, сукралоза и т.д.) — по вкусу.

Разлейте стакан молока по формочкам для льда и поставьте в морозилку на ночь. Замерзшее молоко переложите в блендер и взбейте с протеином, какао и 50 мл жидкого молока. Для сладости добавьте сахарозаменитель. Получившуюся пластичную массу выложите в креманки и сразу подавайте на стол, посыпав кокосовой стружкой, тертым горьким шоколадом или обжаренными измельченными орехами.

2. Ягодный сорбет

Ингредиенты:

замороженные ягоды (на выбор — клубника, малина, черешня и т.д.) — 1 стакан;

банан — 0,5 штуки;

лимон — 0,5 штуки;

мед — 1 ч. л.

Ягоды достаньте из морозилки и оставьте на некоторое время. После чего закиньте в блендер и перемелите. Туда же добавьте банан. Добавьте в чашу блендера сок лимона и мед. Еще раз взбейте. Полученную массу перелейте в специальные формочки для мороженого на палочке. Если их нет, то можно использовать пластиковые стаканчики. Уберите в морозилку на 2 часа. Перед подачей украсьте сорбет веточками мяты.

3. Тропическое йогуртовое мороженое

Ингредиенты:

йогурт натуральный — 210 г;

сок апельсиновый — ⅔ стакана;

бананы — 2 штуки;

цедра 1 лайма;

сок лайма — 1 ст. л. ;

мед — 1 ст. л.

Смешайте в блендере до однородного состояния йогурт, мед, апельсиновый сок, резаные бананы, цедру целого лайма и 1 столовую ложку сока лайма. Перелейте получившуюся массу в формочки или креманки и поставьте в морозилку на 4 часа. Чтобы готовое мороженое легче отделялось от формочек, опустите их в горячую воду на пару секунд.