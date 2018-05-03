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С воронежцами поделились секретами приготовления настоящего кофе
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С воронежцами поделились секретами приготовления настоящего кофе 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже прошёл фестиваль кофе.
Отличать капучино от латте и правильно варить настоящий терпкий напиток дома — этому учили на фестивале кофе представители кофеен Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска и Москвы. Любители этого крепкого напитка могли оценить разнообразие сортов и способов приготовления в Центральном парке. Помимо простых кофейных аппаратов, бариста использовали и традиционный восточный метод приготовления. В специальной печи песок раскаляется до 300 градусов, а равномерное распределение температуры позволяет проварить кофе в турке со всех сторон. Таким способом напиток готовится за считанные секунды. Кофейное сообщество, как сами называют себя представители этого бизнеса, в качестве и вкусе своего продукта уверено. — Это совсем другой класс зерна, другой класс качества. Этот кофе называется спешиалти. Это когда мы знаем всё о нашем кофе вплоть до имени фермера. То есть, не просто, где он находится, не просто там страна, а страна, регион, подрегион, ферма, имя фермера. И почти весь этот кофе, каждая ягодка собирается руками, — рассказал основатель кофейной компании в Белгороде Никита Редкокашин.
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