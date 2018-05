Как приготовить ячменную воду?

Как приготовить ячменную воду?Ячменную воду готовят ​​из ячменя, который считается одним из старейших зерен в мире. Хотя он не является основным продуктом питания, существуют доказательства того, что продукты из ячменя имеют множество преимуществ для здоровья.

Ячменная вода — польза

Ячменная вода приносит пользу пищеварительной системе

Она является отличным источником клетчатки, которая помогает сохранить здоровье пищеварительной системы. Ячмень — отличный источник пищевых волокон, который способствует перистальтике кишечника и помогает людям избежать таких проблем, как запор.

Исследователи связали диету с высоким содержанием клетчатки с низким риском развития некоторых хронических заболеваний. Например, люди, которые употребляют в пищу много клетчатки, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ячмень содержит растворимые волокна, то есть они могут растворяться в воде и обеспечивать организм полезной энергией.

Врачи рекомендует женщинам потреблять 25 граммов (г), а мужчины ежедневно должны потреблять 38 г диетического волокна.

Помимо высокого содержания клетчатки, ячмень также содержит смесь полезных витаминов и минералов.

Снижает уровень холестерина

Клинические испытания показали, что ячмень может снизить уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина в крови.

Помогает сбалансировать кишечную микрофлору

Баланс естественных кишечных бактерий играет важную роль в поддержании здоровья человека. Исследования показали, что употребление продуктов на основе ячменя приводит к уменьшению бактерий кишечника, называемых бактериоидами. Хотя эти бактерии обычно не представляют угрозы, они являются распространенными видами, обнаруженными при анаэробных инфекциях, которые возникают после травмы. Эти инфекции могут поражать брюшную полость, гениталии, сердце, кости, суставы и центральную нервную систему.

Снижает уровень сахара в крови

Продукты на основе ячменя помогают увеличить количество полезных бактерий Превотелла в кишечнике. Показано, что эти бактерии помогают снизить уровень сахара в крови за 11-14 часов.

Поддержание уровня сахара в крови может помочь снизить риск диабета 2 типа.

Ячменная вода для похудения

Ячмень побуждает организм вырабатывать гормоны, которые регулируют аппетит, заставляя человека чувствовать себя сытым. Эти гормоны также могут повысить метаболизм, который способствует снижению веса.

Как приготовить ячменную воду

Ячменную воду приготавливают ​​из жемчужного ячменя, лимонов, меда и воды.

Ячменную воду легко сделать. В воду можно добавлять натуральные ароматизаторы, такие как лимон, чтобы придать ей лучший вкус.

Чтобы приготовить 6 чашек ячменной воды, человеку понадобится:

¾ чашка жемчужного ячменя;

2 лимона (сок и кожура);

½ чашки меда;

6 стаканов воды.

Ячменная вода — рецепт

Промойте ячмень под холодной водой до тех пор, пока вода не станет чистой.

Поместите ячмень в кастрюлю, вместе с лимонной кожурой и 6 чашками воды.

Довести смесь до кипения.

Уменьшите огонь и кипятите 15 — 30 минут.

Процедите смесь, а ячмень выбросьте

Добавьте мед Разлейте ячменную воду в бутылки и охладите.

Ячменная вода — вред

Ячмень содержит клейковину, поэтому человек, страдающий аллергией или непереносимостью пшеницы, должен избегать ее. Симптомы аллергии на пшеницу могут включать:

высыпания;

тошнота, диспепсия, рвота и диарея;

головные боли.

Ячмень является отличным источником пищевых волокон, но также содержит другие важные минералы, включая магний, марганец и селен. По сравнению с цельнозерновым овсом, ячмень имеет больше диетических волокон и меньше жира и калорий. В 100 г ячменя содержится 354 калории, 2,3 г жира и 17,3 г волокна. Такое же количество овса содержит 389 калорий, 6,9 г жира и 1,60 г клетчатки.

Тем не менее, большинство исследований не рассматривало ячменную воду. Также важно помнить, что подслащенная ячменная вода содержит дополнительный сахар и калории.

