Жителям Московской области напомнили о правилах выбора мяса для шашлыка

Жителям Подмосковья рекомендовали приобретать мясо для шашлыка на рынке или в магазине, а также обязательно проверять свежесть мяса надавливанием на него, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у продавцов такой продукции отсутствуют документы, подтверждающие происхождение мяса и здоровье животного перед забоем, а значит можно приобрести мясо больного или даже павшего животного», — говорится в сообщении.

В этом случае можно не только заразиться инфекционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцеллез, но и получить еще целый букет паразитарных заболеваний.

Покупать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством и эпидемиологическим благополучием осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка.

«Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон. После надавливания несвежее мясо не принимает первоначальную форму», — добавляется в сообщении.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от возраста животного. Но на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. Однако на поверхности мяса могут быть темные прожилки, чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон — это неопасно для здоровья.

Судить о мясе по цвету жира невозможно, он может быть как совсем светлым, так и темным, но его цвет ни в коем случае не должен быть ярко желтым или бурым.

«На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Если сделать небольшой надрез и надавить, то из него должен пойти прозрачный алый сок. У несвежего мяса сок мутный, поверхность может быть как вообще сухой, так и чрезмерно влажной и очень липкой. Запах у качественного мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. Если аромат имеет неприятные нотки, можно сделать вывод о том, что мясо подпорчено», — уточняется в сообщении.