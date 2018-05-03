Канделаки поделилась рецептом для разгрузочного дня

Телеведущая уже давно стала примером для подражания и не перестает раскрывать секреты идеальной фигуры.

Многие знаменитости стали настоящими фитнес-гуру, которые на личном примере доказывают, что правильное питание и тренировки творят чудеса не только с фигурой, но и помогают сохранять молодость. Именно к ним относится и 42-летняя Тина Канделаки . Обладательница идеального тела чуть ли не каждый день рассказывает своим подписчикам, как правильно питаться, чтобы оставаться молодыми, красивыми и худыми. После затяжных майских праздников телеведущая опубликовала в своем «Инстаграме» снимок без макияжа, а под ним подробно написала идеальный рецепт для разгрузочного дня.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

3 Май 2018 в 4:37 PDT «Предлагаю простой в написании, но, как и любая диета, сложный в соблюдении рецепт: на протяжении всего дня пьем зеленый чай с яблоком и имбирем и лимонную воду с медом, а едим…⠀

Правильно, ничего не едим, иначе что это за разгрузка? Результат суточной передышки я могу предсказать заранее. Будет чувство удовлетворения от того, что вы волевой человек, способный на полезное усилие. Ну, а бонусом — меньше токсинов и шлаков в организме», — написала Тина в своем микроблоге.

На самом деле разгрузочные дни очень полезно устраивать себе после праздничных застолий. Однако, если голодание не для вас, можно воспользоваться советом диетолога.

«Учитывая, что после праздников наш организм перенасыщен в основном солеными продуктами и продуктами, содержащими скрытую соль, которая задерживает воду, то для быстрого выведения лишней жидкости лучше всего подойдет рисовый разгрузочный день. Рис богат витаминами, минералами и микроэлементами. Особую ценность представляет содержащийся в нем калий, который является антагонистом натрия. Выводя калий из организма, магний обезвоживает жировую ткань. За счет этого уменьшаются объемы тела и снижается вес. Рис отлично стимулирует работу пищеварительных органов, так как содержит большое количество балластных веществ и мало калорий», — советует Ирина Попова , заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-диетолог, Майер-терапевт, врач-терапевт, врач-рефлексотерапевт.

7 знаменитых косметических империй, основанных женщинами

15 самых необычных бьюти-новинок этой весны

Читайте также: