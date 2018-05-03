Какая еда давала сил русской армии для побед

«Голодный солдат — плохой солдат» эта военная аксиома известна полководцам и военачальникам с древнейших времен. Солдатская пайка оставалось той малой радостью, которая не просто делала воинов сытыми, но и напоминала о том, что про них помнят, что снабжение остается. Это придавало уверенности и сохраняло боевой дух. Небольшое, но сытое войско вполне могло победить более многочисленного, но менее сытого соперника.

Северная война

До воцарения Петра I, русская армия в основном представляла из себя стрелецкие полки, укрепленные иностранными наемниками. Питались он в основном тем, что находили в дороге, как в селах, так и на природе. Причем порой это превращалось в банальный грабеж того населения, которое они должны были по задумке защищать.

После того, как Петр создал регулярную армию, им была учреждена должность генерал-провиантмейстера, который отвечал за обеспечение армии провизией. Все необходимое путешествовало с армией в фураже.

Готовили еду «артелью» — солдаты делились на группы, в которых выделялся ответственный, который и занимался готовкой. Происходило все это в больших котлах, которые они сами носили с собой. По норме солдат получал в месяц 2 пуда (1 пуд = 16 кг) муки, 1,5 пуда сухарей, ¼ пуда крупы, водку и соль. Кроме того, солдатам выдавались деньги, чтобы они могли купить в деревнях и селах мясо. Для выросших в условиях полу натурального крестьянского хозяйства солдат готовка не была проблемой и они успешно справлялись с этой задачей на привалах.

Отечественная война 1812 года

В время Отечественной войны 1812 года ситуация с провиантом не сильно изменилась с петровских времен. Теперь в обозе армии были запасы муки, круп, сухарей, мяса, соли и спиртного. Все так же приготовление еды было артельным делом, разве что должность главного артельщика стала более универсальной. Теперь этот человек, зачастую в должности сопоставимой с нынешним сержантом, не только отвечал за еду, но и принимал от «своих» солдат ценности, как на хранение, так и для торговли с селянами и маркитантками. Кроме того, появились нормы выдачи алкоголя и мяса — в сутки 50 грамм водки и фунт мяса.

Первая мировая война

С 1989 года Российская императорская армия начала снабжаться полевыми кухням Турчановича. Изобретение русского офицера Антона Федоровича Турчановича совершило переворот в военном деле. Двух— и четырехколесная кухни были более мобильными и пища в них могла готовится на ходу. Произошло изменение и в организации схемы питания — теперь пища готовилась не на 10-12 человек, а на роту. Артельщик занимался закупкой провизии, а готовил её кашевар.

Провизию солдаты получали тремя источниками — это был непосредственно провиант из обоза, и две статьи денежного довольствия — приварочные и чайные деньги.

Средства нужно было распределить так, чтобы в день солдат получил 200 грамм говядины, 300 грамм капусты, 320 грамм гороха, чуть больше килограмма картошки, 200 грамм пшеничной муки, 40 грамм сливочного масла и 10 грамм соли. Кроме того, к этому времени в армию стали поступать консервы отечественного производства, всего около 10 видов.

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной схема питания войск изменилась кардинально. Артели ушли в прошлое, теперь организацией питания занималось главное управления тыла Красной армии. Кроме того, перед началом войны на европейской территории России были склады с запасами тушенки, но быстро наступающие немцы смогли их захватить.

В сутки солдат должен был получить 800 грамм хлеба, 500 грамм картошки, 170 грамм капусты, 140 грамм крупы, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 35 грамм сахара, 30 грамм сала, 20 грамм подсолнечного масла.

В походе солдаты питались прямо с полевых кухонь, а когда находились на передовой, то еду им туда доставляли в специальных термосах. Тут посыльных подстерегала опасность — нередки были случаи, когда немцы открывали огонь по ползущему с здоровенным термосом на спине солдату. Если его убивало, то бойцы могли сутки сидеть в окопе голодными. Также бывало, что немцы разбомбили машину, которая везла провизию к кухне и повар не мог ничего приготовить. Из-за таких ситуаций родилось множество военных рецептов, которые в мирной жизни вряд ли бы кто-то стал есть, но в окопе это шло на ура: солдатские супы именовались «тюря» или «мурцовка» — представляли из себя кипяченую воду, в которую крошили лук, хлеб, масло. Хлеб, стоит добавить, в те времена был не самого лучшего качества — очень часто муку в нем разбавляли очистками картошки, свеклы или даже опилками.

Также в годы Великой Отечественной среди солдат был распространен сухой паек — определенная норма еды, которую выдавали солдату на руки перед выходом на задание, если предполагалось, что он может не вернуться обратно в течение нескольких суток. Представлял сухпай из себя несколько банок консервов, суповой концентрат, ржаной хлеб и шмат сала, либо колбасы.

Современная армия

С течением времени на помощь военным пришли высшие умы человечества. Ученые диетологи и гастрономы высчитали, сколько энергии и питательных веществ нужно солдату в сутки, чтобы оставаться боеспособным и под их бдительным присмотром были разработаны специальные требования к провианту. В современной армии пища, которую поглощает солдат, должна содержать 4300 ккал.

В солдатских столовых при военных частях теперь можно есть не просто сытно, но и разнообразно — есть возможность выбрать из 2-3 видов первых или вторых блюд. В полевых выходах опять же спасают «внуки» кухни Турчановича, а если боец отправляется в рейд, то опять же ему на помощь приходит сухпай, правда теперь он называется индивидуальный рацион питания или ИРП. В современном ИРП каждый продукт упакован в герметичную емкость, есть первое, второе, специальный витаминные таблетки и средства гигиены: влажные салфетки, жвачка и таблетки для обеззараживания воды.