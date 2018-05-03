Участников выездных мероприятий, организуемых Законодательным собранием Приморья, накормят на средства краевого бюджета

Речь идет о кофе-брейках.

Законодательное собрание Приморского края (ЗСПК) объявило запрос котировок на оказание услуг по обеспечению питанием участников выездных мероприятий, организуемых ЗСПК.

Максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей. Финансирование — из средств краевого бюджета.

Всего в рамках контракта нужно будет накормить 1000 человек. Формат — кофе-брейк. В ассортимент напитков и блюд вошли чай, кофе пакетированный, блины, пирожки, расстегаи, рулеты из лаваша с сыром и зеленью, канапе с неркой, крабовые палочки, фаршированные сыром, фруктовое ассорти, профитроли с крем-брюле, десерт «А-ля Наполеон» и т.д.

Итоги запроса котировок подведут в середине мая.