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Участников выездных мероприятий, организуемых Законодательным собранием Приморья, накормят на средства краевого бюджета
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Участников выездных мероприятий, организуемых Законодательным собранием Приморья, накормят на средства краевого бюджета 

Prim.News 1 час назад
Речь идет о кофе-брейках.
Законодательное собрание Приморского края (ЗСПК) объявило запрос котировок на оказание услуг по обеспечению питанием участников выездных мероприятий, организуемых ЗСПК.
Максимальная цена контракта составляет 500 тысяч рублей. Финансирование — из средств краевого бюджета.
Всего в рамках контракта нужно будет накормить 1000 человек. Формат — кофе-брейк. В ассортимент напитков и блюд вошли чай, кофе пакетированный, блины, пирожки, расстегаи, рулеты из лаваша с сыром и зеленью, канапе с неркой, крабовые палочки, фаршированные сыром, фруктовое ассорти, профитроли с крем-брюле, десерт «А-ля Наполеон» и т.д.
Итоги запроса котировок подведут в середине мая.
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