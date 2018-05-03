От пиццы до попкорна: здоровые свойства нездоровых продуктов

Когда приверженцы правильного питания озвучивают очевидные примеры негативного влияния фаст-фуда и прочих известных вредных продуктов, ученые доказывают наличие у них полезной стороны. Удивительно, но даже в таких угощениях, как попкорн или сливочное масло, можно найти положительные свойства.

Арахисовое масло

Данный продукт богат полезными жирами, которые помогают предотвратить возникновение камней в желчном пузыре. Также он полезен при заболеваниях сердца и некоторых видах онкологии, а негативный эффект от его употребления можно предотвратить, покупая качественное масло без добавления сахара. Пицца

Польза этого популярного блюда напрямую зависит от его начинки. Например, в вегетарианской пицце, где в изобилии имеются овощи, томатный соус и сыр, содержатся витамины и полезные микроэлементы, среди которых в том числе и кальций. Буррито

Калорийное мексиканское блюдо может быть весьма полезным, если приготовлено в домашних условиях. Например, можно добавлять более полезный коричневый рис или использовать необработанное химикатами мясо. Попкорн

Этот продукт богат витаминами В1 и В2, а еще он имеет в составе клетчатку и углеводы, улучшая некоторые обменные процессы в организме. Нездоровым попкорн делают всевозможные добавки, консерванты, а также сахар и популярные сейчас усилитель вкуса. Шоколад

Из всех вредных продуктов именно шоколад является наиболее полезным, особенно тот, который максимально лишен сахара. Черный шоколад содержит магний, антиоксиданты, и помогает высвободить необходимые гормоны для улучшения настроения. Суши

Суши считается диетическим блюдом, а содержание в нем рыбы гарантирует пополнение в организме уровня омега-3 жирных кислот. Чтобы сделать суши более полезными, допустимо заменить традиционный белый рис на коричневые его виды. Сливочное масло

Этот продукт помогает регулировать гормональный баланс организма, улучшить состояние кожи и зрения, а также увеличивает работоспособность. Однако таким маслом все же не рекомендовано увлекаться, включая его в рацион при необходимости, но и полностью лишать себя сливочного масла тоже не стоит.]]>