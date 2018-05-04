Тело к лету: Вот как вы похудеете всего за месяц

Сожгли сантиметровую ленту и выбросили весы? Вы прячетесь от проблемы, а не решаете ее. Берите пример с известных девушек: отчаянию они предпочли упорную борьбу.

У них получилось, и вы сможете.

1 Для экстремалок

Жестко ограничивая себя в еде, Саша вдобавок из тренажерки не вылезала. И вот вам результат! Фото: instagram.com, Вадим ТАРАКАНОВ/FOTODOM.ru 23-летняя Александра Бортич в школе была пухляшом. К 18 годам похудела, а недавно ради главной роли в фильме «Я худею» поправилась на 20 кг за полтора месяца. И стала весить 75 кг при росте 168 см. Это было легко: пицца, сладости… Съемки фильма были разбиты на две части: с полной героиней, затем перерыв и съемки с худышкой. За 28 дней Бортич должна была сбросить 15 кг. Подобный эксперимент опасен для здоровья, но ради съемок артистка сделала это. «Я столько занималась в зале, что мой тренер удивлялась, как я еще не умерла. Также правильное питание и болезненный массаж», — признается Бортич. Ну и главное правило актрисы — класть в рот меньше еды. Ну а те продукты, которые все же попадали в рот к юной звезде, были исключительно низкокалорийными. Рацион на день выглядел примерно так: каша на воде, салат из овощей или фруктов, запеченная нежирная рыба.

Теперь Бортич соблюдает диету постоянно. В ее рационе нет сладостей, мучного, жареного.

Важно: этот способ подходит не всем, настолько быстро худеть можно только абсолютно здоровым людям, строго с одобрения врача-диетолога и под его присмотром.

2 Для мам Хитрость Юли: пироги печет когда захочет, но едят их ее близкие, а не она. Фото: Darya ORLOVA/globallookpress.com, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

31-летняя Юлия Савичева сейчас стала стройнее, чем 10 лет назад. А все потому, что после родов (в июле прошлого года певица впервые стала мамой) Савичева решила взяться за фигуру как следует. И за зиму согнала лишний вес.

Певица поделилась опытом с другими женщинами, которые недавно стали мамами. Придерживаясь подобного образа жизни, можно сбросить до 4 кг в месяц. Всего за зиму Савичева избавилась почти от 12 кг.

— Получаю очень много вопросов о том, как я держу себя в форме после рождения дочери. Скажу честно, у меня простые правила — есть меньше и сбалансированно! Прежде всего отказ от всего сладкого и мучного, — делится правилами питания Юлия Савичева . — Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь. Мое основное питание — курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочного масла. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир — гречка, рис, булгур, геркулес. Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%.

3 Для пышек

Еще недавно Настя не решилась бы публично оголить животик. Фото: Антон КОНОВАЛОВ/Starface.ru, instagram.com 30-летняя Настя Каменских стала меньше на три размера, хотя всю жизнь была пышкой. Теперь она живет, постоянно соблюдая строгий режим. Все банально… и сложно: ежедневные тренировки по индивидуальной программе и ограничения в питании. В первый месяц уйдет 6 — 7 кг, затем будет исчезать по 3 — 4 кг. Каменских уже сбросила почти 20 кг. Певица всегда была пышкой и весила более 70 кг. Из правил похудения Анастасии мы выбрали 10 основных.

Питание строго по часам. У Каменских это 10, 14 и 19 часов. Если очень хочется есть, можно перекусить одним зеленым фруктом.

В день выпивать 3 литра воды.

Абсолютный отказ от алкоголя.

Все мясо в рационе меняется на птицу.

Солить пищу мало и редко.

Готовить еду с утра и на целый день: брать питание с собой.

Продукты варить, тушить, запекать. Но не жарить с маслом.

Есть можно все, но маленькими порциями, исключив очень жирную и калорийную пищу.

На ужин нельзя есть углеводы.

Если отбой очень поздно и замучил голод, можно стакан чая с куском коричневого сахара или ложкой меда.