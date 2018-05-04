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Пиде с томатами
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Пиде с томатами 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
тесто дрожжевое классическое — 180 г  анчоусы — 40 г  моцарелла гальбани — 50 г  соус томатный для пиццы — 100 г  базилик — 5 г  сливки 30% — 5 г  розовые узбекские томаты — 80 г  Приготовление:
Взять готовое тесто, выложить на пергамент, раскатать, придать форму овала (для лодочки), на тесто выложить томатный соус, поверх соуса выложить нарезанные кольцами томаты, далее добавить анчоусы, базилик, моцареллу. Сверху украсить зеленью и придать форму лодочки, закрыть края и скрепить вместе. В духовке смазать края яйцом. Поместить в духовку на 180 градусов, выпекать 10-15 минут до появления золотистой, коричневой корочки.
Фото: архив ресторана
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